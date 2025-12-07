Jubilados PAMI: cómo saber si cumplís los requisitos para obtener el reintegro de medicamentos en diciembre 2025

El organismo ajustó su sistema de verificación y aplicará controles más estrictos sobre los ingresos, la cobertura médica y el patrimonio de cada afiliado, con el objetivo de garantizar que el reintegro de medicamentos llegue únicamente a los jubilados y pensionados en situación de mayor vulnerabilidad. Los detalles.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) implementó este mes un esquema más estricto para la aprobación de reintegros de medicamentos. La decisión, que se enmarca en un proceso de auditoría interna tras detectar irregularidades reiteradas, apunta a reordenar el acceso al beneficio y asegurar que llegue únicamente a los afiliados en condiciones de mayor vulnerabilidad económica.

PAMI, que concentra la cobertura de salud de la mayor parte de los jubilados y pensionados del país, anunció que a partir de diciembre se reforzarán los controles tanto sobre los ingresos como sobre el patrimonio de quienes soliciten reintegros.

Según explicaron desde el organismo, la prioridad es “optimizar los recursos” y evitar que el beneficio sea utilizado por personas con capacidad económica suficiente para afrontar el costo de los medicamentos sin la ayuda estatal.

Ingresos, bienes y cobertura médica: el nuevo filtro obligatorio

El criterio económico es uno de los pilares de la nueva normativa. Para aprobar un reintegro, el afiliado deberá demostrar que percibe menos de 1,5 jubilación mínima.

Sin embargo, se establece un margen más amplio para personas con discapacidad, cuyo límite se eleva hasta los tres haberes mínimos, siempre que acrediten la condición mediante la documentación requerida.

A la vez, PAMI confirmó que la doble cobertura constituye un impedimento automático. Los jubilados que posean una prepaga o se encuentren afiliados simultáneamente a otra obra social quedarán excluidos de la posibilidad de recibir reintegros. La medida, según fuentes del organismo, busca evitar superposiciones y garantizar una distribución más equitativa de los fondos.

El componente patrimonial también juega un papel decisivo. No podrán acceder quienes:

Tengan vehículos con una antigüedad inferior a 15 años.

Posean bienes de alto valor.

Cuenten con más de una propiedad a su nombre.

El objetivo, remarcan, es focalizar los reintegros en quienes realmente enfrentan dificultades económicas para solventar la compra de medicamentos.

¿Qué pasa con los tratamientos esenciales?

A pesar del endurecimiento general, PAMI aclaró que los tratamientos esenciales y de alta complejidad continuarán con una cobertura del 100%, sin cambios en el acceso.

Entre ellos se encuentran los vinculados al cáncer, VIH, diabetes, hemofilia, insuficiencia renal, trasplantes y hepatitis virales. En estos casos, el organismo exigirá que los médicos tratantes actualicen la documentación periódicamente y presenten certificados de continuidad del tratamiento, condición indispensable para mantener la cobertura total.

Reintegros parciales: compras obligatorias y revisión caso por caso

Para patologías leves o catalogadas como no severas, la modalidad se mantiene bajo un esquema mixto: coberturas de entre el 40% y el 60% y reintegros posteriores.

Esto implica que el afiliado deberá comprar primero el medicamento en la farmacia y luego iniciar el trámite de recuperación del dinero, que PAMI evaluará de acuerdo con los criterios socioeconómicos y patrimoniales vigentes.

La implementación de estas medidas marca un cambio relevante en el acceso a la medicación dentro del sistema de salud para adultos mayores. Aunque representa un mayor nivel de control, el organismo sostiene que se trata de un ajuste necesario para sostener la viabilidad del programa y asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva y transparente a quienes más los necesitan.