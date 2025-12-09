La colaboración más esperada: los bombones del youtuber más famoso del mundo llegaron a Havanna

Feastables, la marca creada por MrBeast, aterrizó en los locales de la icónica cadena argentina.

La colaboración de Havanna con Mr Beast. Foto: Instagram @havannacaseros

Los productos virales pensados por creadores de contenido parecen ser una garantía de éxito. Feastables, la marca de chocolates creada por MrBeast -uno de los youtubers más populares del mundo- comercializó más de 1 millón de barras de chocolate en las primeras 72 horas desde su lanzamiento, allá por 2022. Eso Havanna lo sabe muy bien, por lo que ya incorporó en todos sus locales los productos de quien se llama Jimmy Donaldson.

La marca oriunda de Mar del Plata ya ofrece bombones rellenos con pasta de maní, cubiertos con chocolate. La estrategia apunta no solo a atraer a consumidores jóvenes familiarizados con el universo del creador, sino también a renovar su oferta con propuestas que conecten con las tendencias globales.

En ese marco, Havanna apuesta a ampliar la presencia de estos productos en su menú y a reforzar la alianza para seguir multiplicando su alcance.

Feastables, la marca de MrBeast que es furor en el mundo

Lanzado en enero de 2022, Feastables inició su camino en el mercado de los dulces presentando tres variedades de barras de chocolate -original, almond y quinoa crunch-. Menos de tres años después, la marca amplió su cartera a más de 14 sabores, incluidos cookies & cream, chocolate amargo con sal y avellanas.

Así, logró posicionarse como uno de los productos más buscados entre los fanáticos del creador, que acumula más de 500 millones de suscriptores en sus distintos canales y es conocido por sus desafíos extremos y acciones solidarias.

MrBeast, un youtuber estadounidense muy exitoso. Foto: REUTERS

Con una estética llamativa, foco en ingredientes simples y una estrategia de marketing basada en comunidad, Feastables conquistó primero a Estados Unidos, a través de su sitio online y en tiendas como Walmart, 7-Eleven y Target.

Y ahora impulsa su expansión internacional. La marca pisó la Argentina de la mano de Carrefour, unos meses antes de llegar al mostrador de Havanna.

En 2024, MrBeast generó US$251 millones por las ventas del chocolate y más de US$20 millones en ganancias.