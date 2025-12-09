Los videos de la demolición de dos puentes de la autopista Dellepiane, que ya quedó habilitada

Se completaron estas tareas y se avanza con el plan de remodelación integral de este corredor que conecta a miles de personas a diario.

Demolición de dos puentes de la autopista Dellepiane. Foto: X/@AlertasTransito

La Autopista Dellepiane reabrió este lunes 8 de diciembre por la mañana luego de estar cerrada por completo desde el viernes 5 por la noche.

El anuncio inicial había indicado que su cierre se extendería hasta este martes, pero las tareas de demolición de dos puentes se realizaron con mayor celeridad y permitieron la reapertura de la autovía más rápido. Asimismo, se avanzó en la renovación integral del corredor.

El cierre ocasionó un impacto significativo en el tránsito, dado que Dellepiane es uno de los accesos más transitados hacia la Ciudad de Buenos Aires. Según datos oficiales, hasta 200 mil vehículos por día utilizan esta vía, además de unas 15 mil personas que viajan en transporte público.

Demolición de dos puentes de la autopista Dellepiane. Video: AUSA.

Por tanto, durante el pasado fin de semana largo, quienes intentaron recorrer este tramo habitual no pudieron hacerlo y se toparon con desvíos obligatorios y demoras.

La reapertura anticipada de la autopista Dellepiane

Esta apertura anticipada facilitó la circulación y devolvió la normalidad a este trayecto a través del eje Riccheri–Dellepiane–25 de Mayo, lo que restableció la conexión con el centro porteño y los accesos sur y oeste.

Desde el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño comentaron que los cortes resultaron imprescindibles para avanzar con el plan de renovación total que lleva a cabo Autopistas Urbanas S. A. (AUSA), empresa encargada de las autopistas de CABA.

Autopista Dellepiane Foto: NA

Cabe señalar que durante el fin de semana los desvíos afectaron ambos sentidos, por lo que quienes se dirigían hacia el centro de la Ciudad de Buenos Aires debieron circular por General Paz y empalmar con las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo. En sentido contrario, el tránsito proveniente del centro hacia Ezeiza o Cañuelas tuvieron que ser desviados por Perito Moreno, General Paz y autopista Ricchieri. Esto se produjo para asegurar la integridad de los vehículos y de los trabajadores mientras se demolían el puente peatonal de la calle Piedra Buena y el puente vehicular de la calle Río Negro.

Entretanto, el puente peatonal ya fue reemplazado por una nueva pasarela, más larga y adecuada a la futura colectora, mientras que el puente vehicular permanecerá cerrado hasta abril. Se mantiene como alternativa vigente el cruce Murguiondo.

Demolición de dos puentes de la autopista Dellepiane. Video: AUSA.

Esta etapa de obra permitirá completar la continuidad de las colectoras y elevar la altura de los puentes para cumplir con el mínimo de 5,10 metros exigido para el tránsito pesado.

Las otras modificaciones, además de las demoliciones, consistieron en el recambio de defensas, instalación de amortiguadores de impacto y redefinición de accesos.

También se avanza con la construcción de un carril exclusivo para colectivos y trabajos complementarios como nuevas colectoras, un corredor peatonal y un parque lineal de cuatro kilómetros, junto con mejoras hidráulicas para la Cuenca Cildañez.