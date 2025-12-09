Peligro en casa: ANMAT prohibió la venta y uso de los reconocidos productos de limpieza de una marca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica emitió una resolución que afecta a los productos de una firma.

Empleadas domésticas. Foto: Freepik

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió todos los productos de una importante marca de limpieza. Así lo oficializó a través del Boletín Oficial, en donde brindó detalles de los elementos afectados y los motivos.

Productos prohibidos por la ANMAT

A través de la Disposición 9018/2025, se estableció la prohibición del uso, venta y distribución en Argentina de los limpiadores, desengrasantes y cualquier otro domisanitario de la marca MARCLEAN. Cabe recordar que esta resolución también impacta en las plataformas de venta online.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Foto: NA

Entre los detalles brindados aparecen los detergentes y lavavajillas desengrasantes, de los cuales uno figura como “DETERGENTE ULTRA CONCENTRADO. Elaborado por: BATHAN GROUP S.A.-FLORIDA N°1940-Lanus. Para MARCLEAN SRL- Roosevelt 2570 – CABA – Bs. As. Argentina. RNPUD: 0253627”. Sin embargo, se verificó que estos establecimientos no están dentro de los registros de ANMAT.

El Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión del Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) llevó adelante la investigación para finalmente informar la resolución.

Sobre Bathan Group S.A., el DEYGMPS indicó se iniciaron las gestiones para habilitar este establecimiento ante ANMAT, aunque no lo completó. Por esto mismo, no tiene la autorización correspondiente para operar.

Detergente de la marca MARCLEAN. Foto: MARCLEAN

De todos modos, desde la empresa aclararon que no produjeron esos productos, vinculados a la marca MARCLEAN, además de que la marca no es uno de sus clientes.

Frente a este escenario, además de buscar proteger a la población de posibles riesgos para la salud, la ANMAT colocó una medida preventiva que incluyó la prohibición de su uso y su venta.

Otros productos de limpieza prohibidos por ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una resolución que impacta sobre productos de limpieza. Se trata de una medida que prohíbe el uso, la venta y la publicidad de una reconocida marca que puede producir riesgos en la salud de sus usuarios.

El organismo lo informó a través de la Disposición 8518/2025, que se publicó en el Boletín Oficial. Los productos afectados fueron apartados del mercado por no contar con registro ni establecimiento responsable.

Productos de la marca Seco Cleaner. Foto: Facebook

Los elementos prohibidos por la ANMAT son aquellos limpiadores, desengrasantes y productos de acabado de superficies que elabora la empresa Seco Cleaner, que eran promocionados y también vendidos por canales digitales, como las redes sociales.

Los artículos que se comercializaban no tenían ningún tipo de inscripción en la ANMAT, además de que no poseían datos de un establecimiento habilitado. Las autoridades consideraron que eran dos faltas graves a la ley, por lo que avanzaron con su prohibición.