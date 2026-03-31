Feria Tapeando 2026 Foto: Facebook

Salir a comer este fin de semana puede ser un verdadero viaje, ya que llega a la ciudad Tapeando 2026, el festival gastronómico que celebra una de las tradiciones más queridas de España: el tapeo. Del 3 al 12 de abril, más de 50 bares y restaurantes de todo el país se suman a esta propuesta que combina cultura, sabores y encuentro.

La iniciativa está impulsada por la Consejería de Turismo de la Embajada de España en Buenos Aires y ya se convirtió en un clásico del calendario foodie. Contará con más de 150 tapas creadas especialmente para la ocasión y tendrá un recorrido especial por las distintas ciudades argentinas para redescubrir la gastronomía española.

Feria Tapeando 2026 Foto: Facebook

Tapeando es más que un evento gastronómico: se trata de una experiencia cultural inspirada en la tradición española de ir de bar en bar para probar pequeñas porciones de comida. Este ritual se replicará en distintas ciudades de Argentina para honrar las costumbres de Europa.

La dinámica es simple: elegir un circuito, recorrer bares y restaurantes, y probar distintas tapas acompañadas por bebidas como cerveza, vermut o vino. Todo en un clima relajado, ideal para compartir.

En esta edición, participan locales de Ciudad de Buenos Aires, Zona Norte, Mendoza, Córdoba, Rosario y Mar del Plata, lo que le da un carácter federal y diverso.

Feria Tapeando 2026 Foto: Facebook

De Buenos Aires a Mendoza: dónde tapear y qué probar

La propuesta incluye desde clásicos españoles hasta versiones modernas con impronta local. En Casa Luis, por ejemplo, se destacan los huevos rotos con distintas variantes y pinchos bien tradicionales.

Antonio D apuesta por combinaciones originales como fainá con berenjena ahumada o albóndigas de chorizo y panceta. En Laserio, las croquetas de langostinos y los montaditos son de los más buscados.

También hay propuestas innovadoras en distintas regiones:

Alo’s sorprende con un socarrat pil pil con ingredientes del Litoral.

Wineslavid reversiona la ensaladilla rusa con un toque gourmet.

Sarasanegro apuesta por productos de mar como la mojama de atún.

Gibraltar ofrece opciones frescas como carpaccio de pesca del día.

Auténtico combina ingredientes locales con técnicas contemporáneas.

Feria Tapeando 2026 Foto: Facebook

Como cada año, el festival incluye el Concurso de la Tapa, donde el público puede votar su favorita de forma online. El premio: dos pasajes a España, el mismo reconocimiento que recibe el restaurante ganador.

Además, esta edición suma una novedad para el resto de los países: por primera vez, el evento se expande a Uruguay, con una versión en Montevideo que se realizará del 17 al 26 de abril con la misma premisa que en Argentina. La idea es acercar al resto del mundo la cultura y la gastronomía española sin necesidad de viajar al exterior.