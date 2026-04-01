Mar del Plata. Foto: Foto generada con IA

Luego de 32 años, el Aquarium de Mar del Plata cierró sus puertas de manera definitiva. El lugar ofrecía como principal atracción show de delfines, belugas y lobos marinos junto con avistajes de flamencos, pingüinos, tortugas y otras aves. Tras su último día de actividad comercial, el 31 de marzo de 2025, comenzaron las tareas de desmonte y de reubicación de los animales.

Es por ello que comenzaron a desmontar la icónica estructura de tres delfines que estaba en la entrada del Oceanario para ser trasladada al Bioparque Batán para ser exhibida.

Cerró el Aquarium de Mar del Plata. Foto: 0023

El Aquarium de Mar del Plata: un destino icónico que cerró sus puertas después de 32 años

El Aquarium de Mar del Plata abrió sus puertas en 1993 y rápidamente se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. A finales de 2006, el complejo fue adquirido por el grupo internacional Parques Reunidos, con sede en Madrid, lo que marcó una nueva etapa en su desarrollo.

Durante más de tres décadas, el parque fue un emblema del entretenimiento familiar y un motor clave para el turismo local. Sin embargo, su historia llegó a un abrupto final en 2025, en medio de una fuerte controversia.

El conflicto por el contrato de alquiler con los propietarios del predio terminó por sellar su destino. Incapaz de sostener su continuidad, el Aquarium cerró sus puertas definitivamente, poniendo fin a un legado de más de 30 años.

Aquarium Mar del Plata Foto: Wikipedia.

¿Cuál es la situación actual de los animales que vivían en el Aquarium de Mar del Plata?

Según el sitio marplatense 0023, diez delfines, varias especies de pingüinos, lobos marinos, tiburones, peces, chuchos, lémures junto con aves locales y exóticas fueron reubicadas en otros santuarios.

Los delfines que nacieron en cautiverio fueron trasladados a un oceanario de la región del Caribe al igual que el resto de los animales. Por su parte, a tortuga marina “Jorge” fue liberada a su medio natural tras cumplir con el ciclo de rehabilitación.

Removieron el kiosco más emblemático de Mar del Plata

La ciudad, como tantas ciudades del mundo, es víctima de cambios constantes y de inicios de una nueva era. En ese sentido, cada vez quedan menos kioscos de diarios y revistas, como le pasó al que estaba a metros del Casino Central.

Aquarium Mar del Plata Foto: Wikipedia.

Marcelo Cardozo, titular de Inspección General, habló con el medio local 0223: “Estaba en un lugar emblemático, era un escaparate grande y estaba abandonado. La Municipalidad sigue removiendo este tipo de escaparates que ya no cumplen ninguna función y, en algunos casos, es necesario por la seguridad y la higiene también de los vecinos”.

Alfredo Rodríguez, director de Defensa Civil, explicó que el puesto de venta de diarios y revistas “era el más grande de los 48 que hemos retirado” y describió que “tenía un techo y sobretecho” y su estructura “era el doble de lo normal”.

Antes de desmontar la pesada estructura, personal de Edea cortó el suministro eléctrico y los operarios encontraron en el interior del kiosco algo impactante. “Cuando lo abrimos, había revistas del año 2012. Evidentemente, ya era demasiado tiempo abandonado y ya es peligroso porque es una estructura tan grande y está sobre una vereda donde pasa mucha gente”, manifestó Rodríguez.