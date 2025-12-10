Medicamentos para jubilados: las dos recetas que acepta PAMI en diciembre 2025

El Programa de Asistencia Médica Integral aceptará únicamente dos tipos de documentos para retirar las medicaciones. Cómo usar la receta digital.

Jubilados; pensionados; medicamentos; farmacias. Foto: NA (Marcelo Capece)

La entrega de medicamentos es fundamental para los afiliados del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). Por esto mismo, resulta fundamental estar al tanto de las recetas que acepta el organismo en diciembre 2025, que son dos y cuentan con una validez de 30 días.

Hace poco tiempo, el organismo del Estado incorporó el uso de la receta electrónica, lo cual puede ser complicado para los mayores, pero tiene el objetivo principal de agilizar los trámites y mantener la confidencialidad.

La receta electrónica es una de las que serán válidas en el mes de noviembre.

Cuáles son las recetas de PAMI válidas en noviembre

Recetas electrónicas de color blanco .

Recetas de mano color celeste: medicamentos oncológicos, antirretrovirales, medicamentos especiales y ambulatorios, a excepción de la tira diabetes y vivir mejor.

Cómo conseguir y utilizar la receta electrónica de PAMI

Consulta médica: acudir al médico de cabecera o especialista, quien generará la receta electrónica. Verificación digital: en la sección “Recetas y órdenes médicas” de la app Mi PAMI, el afiliado podrá consultar las prescripciones activas con fecha de emisión, vencimiento y estado. Retiro del medicamento: acercarse a cualquier farmacia de la red PAMI con el DNI y la credencial.

Paso a paso: cómo conseguir la receta electrónica.

Tienen una vigencia de 30 días desde la fecha de emisión.

Cuáles son las excepciones

El caso de los medicamentos oncológicos, antirretrovirales, psicofármacos y medicamentos especiales, es necesario presentar la receta impresa y firmada por el médico ante el farmacéutico.

Cómo solicitar un traslado programado en ambulancia de PAMI

Los afiliados de PAMI deberán solicitar un traslado a través del prestador de ambulancias asignado en su cartilla o llamar a los teléfonos asociados a la obra social para traslados programados. Cabe aclarar que la solicitud debe ser, mínimo, 48 horas hábiles antes del turno médico.

Mediante la página web de PAMI, en la sección “Traslados Programados”, ingresando los datos solicitados, se puede encontrar el número de teléfono asignado por provincia.

Si el prestador indica que el traslado a realizarse no supera los 30 km (contabilizados de ida y vuelta), programará con la persona el día y horario del servicio

Si el prestador indica que el traslado supera los 30 km (contabilizados de ida y vuelta) se deberá acercar a la Agencia/UGL para que la autorización del traslado. Una vez autorizado el trámite, la persona deberá coordinar con el prestador el día y horario del traslado

firmado por el médico tratante. En ambos casos, el solicitante deberá tener el Formulario de solicitud completo

PAMI: traslados por razones de salud (CODE)

Si el afiliado de PAMI necesita atención médica especializada que no está disponible en su zona prestacional por motivos de diagnóstico, terapéuticos o de disponibilidad, su derivación necesita autorización del Centro Operativo Derivador (CODE). Para obtener más información, deberá ingresar a la web oficial de la obra social.

PAMI: el nuevo programa que ofrece atención dental gratuita

El PAMI implementó el programa “Sonrisa Mayor” para cuidar la salud bucal de los adultos mayores. Esta iniciativa busca garantizar la atención odontológica integral y gratuita para los afiliados mediante un importante ahorro para sus bolsillos.

Ahorros y accesibilidad para el cuidado bucal de adultos mayores.

Este programa incluye los siguientes servicios de salud: