Traslados en ambulancia de PAMI: cómo solicitar el servicio gratuito para jubilados y pensionados

Se trata de un servicio para quienes se encuentren inmovilizados y no puedan asistir a un turno médico, tratamientos, sesiones o estudios, entre otros trámites.

Ambulancia de PAMI. Foto: X Pami

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) acerca distintos beneficios a sus más de 5 millones de afiliados. Uno de ellos es el traslado programado en ambulancia, ideal para aquellos que no se pueden movilizar y deben asistir a un turno médico, tratamiento, sesión o estudio, por ejemplo.

Cómo solicitar un traslado programado en ambulancia de PAMI

Los afiliados de PAMI deberán solicitar un traslado a través del prestador de ambulancias asignado en su cartilla o llamar a los teléfonos asociados a la obra social para traslados programados. Cabe aclarar que la solicitud debe ser, mínimo, 48 horas hábiles antes del turno médico.

Mediante la página web de PAMI, en la sección “Traslados Programados”, ingresando los datos solicitados, se puede encontrar el número de teléfono asignado por provincia.

PAMI, ambulancia. Foto: x/PAMI_org_ar

Para las personas que viven fuera de CABA y Buenos Aires, se deben comunicar con el prestador que figura en la cartilla médica del PAMI, que indicará los siguientes pasos a seguir:

Si el prestador indica que el traslado a realizarse no supera los 30 km (contabilizados de ida y vuelta), programará con la persona el día y horario del servicio

Si el prestador indica que el traslado supera los 30 km (contabilizados de ida y vuelta) se deberá acercar a la Agencia/UGL para que la autorización del traslado. Una vez autorizado el trámite, la persona deberá coordinar con el prestador el día y horario del traslado

firmado por el médico tratante. En ambos casos, el solicitante deberá tener el Formulario de solicitud completo

PAMI: traslados por razones de salud (CODE)

Si el afiliado de PAMI necesita atención médica especializada que no está disponible en su zona prestacional por motivos de diagnóstico, terapéuticos o de disponibilidad, su derivación necesita autorización del Centro Operativo Derivador (CODE). Para obtener más información, deberá ingresar a la web oficial de la obra social.

Los dos programas gratuitos que ofrece PAMI en diciembre 2025

Anteojos recetados sin costo : permite recibir dos pares de lentes por año (cerca y lejos) o un par de bifocales.

Elementos de apoyo para la movilidad y el cuidado domiciliario: incluye colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios para cama.

Ambos beneficios forman parte del plan de cobertura social de PAMI y pueden ser tramitados por el afiliado, un familiar, un apoderado o, en algunos casos, directamente por el médico a través de una Orden Médica Electrónica (OME).

Anteojos gratuitos del PAMI. Foto: X @PAMI_org_ar

Las opciones que incluye el programa de anteojos gratuitos de PAMI

Un par para visión cercana

Un par para visión lejana

Un par de bifocales, si se elige esa opción en lugar de los dos anteriores

PAMI cubre el 100% del armazón y los cristales según la indicación del oftalmólogo. La receta tiene validez de 150 días.

La documentación necesaria para solicitar los anteojos gratuitos de PAMI

DNI

Credencial de PAMI

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo

En caso de no contar con OME:

Orden manual del médico de cabecera o especialista

Resumen de historia clínica (peso, talla y diagnóstico visual)

Anteojos gratuitos del PAMI. Foto: X @PAMI_org_ar

El paso a paso para solicitar los anteojos gratuitos de PAMI