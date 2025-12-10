Vacaciones 2026: habilitaron los pagos con QR y tarjetas en colectivos de localidades importantes de la Costa Atlántica

Las autoridades nacionales anunciaron más ciudades y líneas de colectivos que se adhirieron al sistema abierto de pagos, más allá de la SUBE.

Colectivo, transporte público. Foto: NA

El sistema de pagos es cada vez más amplío en el transporte público de Argentina. Además de la SUBE, ya están disponibles los pagos con QR y tarjetas de débito y crédito en importantes ciudades y medios como colectivos, subtes y trenes.

De cara a las vacaciones 2026, que tendrá una gran cantidad de turistas trasladándose dentro de Buenos Aires, se anunciaron nuevas ciudades que suman estas alternativas de pago.

Más ciudades se suman al sistema de pagos abiertos del transporte público. Foto: Argentina.gob.ar

Cinco nuevos partidos de Buenos Aires se suman a la lista: Balcarce, Partido de La Costa, Villa Gesell, Necochea y Punta Indio. Se trata de lugares clave, ya que hay una gran cantidad de turistas que se trasladan a lo largo del año, especialmente entre diciembre y marzo.

Desde el sitio del Gobierno nacional indicaron las líneas municipales que se sumaron al sistema de pagos múltiples.

Balcarce : 501, 502, 503 y 504.

Partido de La Costa : 501, 502 y 503.

Villa Gesell : 507 ABC (Avenida 3 – Boulevard), 507 D (Cementerio) y 507 E (Mar Azul y F directo a Mar Azul).

Necochea : 502, 503, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517 y 518.

Punta Indio: 600.

Además del clásico pago con la tarjeta SUBE, también se suman alternativas como tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto de Visa o Mastercard. Además, también se podrá abonar con código QR y celulares y relojes que tengan NFC.

Cómo pagar con QR en el transporte público Foto: SUBE

Cómo pagar en colectivos con el sistema abierto

Con tarjetas sin contacto, celular o reloj con NFC : acercá tu tarjeta, celular o reloj al validador, igual que con SUBE, hasta que la pantalla confirme el pago.

Con código QR: generá el código desde la billetera electrónica y acercalo al lector ubicado en la parte inferior del validador.

Datos importantes del sistema de pagos abierto en el colectivo

No necesitás realizar ningún trámite previo para empezar a pagar con estas nuevas alternativas.

Tampoco precisás conexión a internet para pagar con QR.

El QR para viajar se genera en la app y no es el mismo que se usa en comercios.

El valor del boleto es el mismo con todos los medios de pago, pero los descuentos de la Tarifa Social Federal y los atributos locales se mantienen solo si abonás con SUBE física o digital.

Cómo cargar la tarjeta SUBE con código QR. Foto NA.

El objetivo de las autoridades es que cada vez sean más las localidades que tengan la posibilidad de pagar sus transportes con SUBE y los nuevos medios de pago, “facilitando la movilidad y promoviendo la transformación digital en todo el país”.