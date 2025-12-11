Nueva Ley de Alquileres: qué pasa si el inquilino sigue en la vivienda sin renovar el contrato

El Código Civil y Comercial establece que el contrato de locación tiene una duración mínima de dos años para apartamentos. Conocé los puntos claves de un desalojo y las recomendaciones para evitarlo.

Nueva Ley de Alquileres 2025.

Con la derogación de la Ley de Alquileres, las relaciones entre inquilinos y propietarios volvieron a regirse por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Este marco legal establece las reglas que protegen a las personas que alquilan una vivienda, incluso en aquellos casos en que el contrato haya vencido y el propietario decida no renovarlo.

El contrato de alquiler tiene una duración mínima de dos años. Foto: NA (Marcelo Capece)

El Código Civil y Comercial establece que el contrato de locación tiene una duración mínima de dos años para viviendas.

Una vez vencido ese plazo, si no hay renovación ni acuerdo entre las partes, el inquilino no pierde automáticamente el derecho a seguir en el lugar.

Tres claves para el desalojo en una vivienda

Este procedimiento puede tardar varios meses, por lo que el inquilino no queda desamparado de inmediato.

Iniciar un proceso judicial si el inquilino no se retira voluntariamente.

Notificar formalmente su intención de no renovar.

Respetar los plazos legales establecidos para el desalojo.

¿Qué sucede si el dueño no quiere renovar?

En caso de que el propietario no quiera renovar, debe comunicarlo con antelación por escrito. Si el inquilino no abandona la vivienda, no puede desalojarlo por la fuerza o cortarle los servicios. Solo un juez puede ordenar el desalojo.

Si el inquilino no abandona la vivienda, no puede desalojarlo por la fuerza o cortarle los servicios. Foto: NA (Marcelo Capece)

Durante ese lapso, el inquilino puede seguir pagando el alquiler, aunque no haya contrato vigente. En muchos casos, se genera una “tenencia precaria”, pero eso no significa que el ocupante esté en situación ilegal.

Tres recomendaciones para inquilinos

Documentar todas las comunicaciones con el dueño. Mantener el pago del alquiler al día. Solicitar asesoramiento legal si el propietario presiona para abandonar la vivienda sin orden judicial.

Los 10 barrios de Buenos Aires donde se puede alquilar un dos ambientes por menos de $400.000