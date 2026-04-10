Locales en alquiler en el centro de Buenos Aires Foto: REUTERS

El mercado de alquileres en la Argentina atraviesa una etapa de transición marcada por cambios normativos, ajustes fiscales y nuevas estrategias para tentar a los propietarios a volver a poner sus inmuebles en alquiler. En ese escenario, los recientes beneficios fiscales para dueños de viviendas alquiladas aparecen como una herramienta central para ampliar la oferta y aliviar la carga tributaria en un contexto económico complejo.

Si bien muchos propietarios se mantienen cautelosos, las nuevas disposiciones abren una ventana de oportunidad para quienes evalúan formalizar contratos y reducir costos impositivos.

Por qué el Estado apunta a los beneficios fiscales en alquileres

Durante los últimos años, la oferta de propiedades en alquiler cayó de forma sostenida, especialmente en los grandes centros urbanos. La combinación de inflación, incertidumbre regulatoria y alta presión impositiva llevó a muchos dueños a retirar sus inmuebles del mercado tradicional.

Frente a este escenario, el objetivo de los nuevos beneficios fiscales es estimular la registración de contratos, aumentar la oferta y generar mayor previsibilidad, tanto para propietarios como para inquilinos.

Qué beneficios fiscales pueden aprovechar los dueños

Entre las principales medidas que favorecen a los propietarios que alquilan se destacan:

Exenciones o reducciones impositivas

Los ingresos provenientes del alquiler de viviendas destinadas a casa-habitación pueden acceder a tratamientos fiscales más favorables, siempre que los contratos estén debidamente declarados. En algunos casos, esto puede implicar una reducción parcial de impuestos o una menor carga efectiva frente a otros tipos de renta.

Deducciones en el Impuesto a las Ganancias

Los propietarios pueden deducir determinados gastos asociados al inmueble alquilado, como:

Mantenimiento y reparaciones

Impuestos inmobiliarios

Expensas no recuperadas

Honorarios profesionales

Estas deducciones permiten reducir la base imponible, mejorando la rentabilidad neta del alquiler.

Incentivos para contratos formales

La formalización de contratos, además de brindar seguridad jurídica, es clave para acceder a los beneficios fiscales. Registrar el contrato no solo evita sanciones, sino que habilita el acceso a deducciones y tratamientos preferenciales.

Alquileres; inmobiliaria. Foto: argentina.gob.ar

Qué deben hacer los propietarios para aprovecharlos

Para no perder estos beneficios, es fundamental cumplir ciertos pasos básicos:

Formalizar el contrato por escrito Declarar el alquiler ante los organismos correspondientes Conservar comprobantes de gastos asociados al inmueble Asesorarse con un contador o profesional tributario

Muchos propietarios desconocen que pequeños errores administrativos pueden dejarlos fuera de los beneficios, incluso cuando cumplen con el alquiler en la práctica.

El impacto esperado en la oferta de alquileres

Especialistas del sector inmobiliario coinciden en que los incentivos fiscales, por sí solos, no resuelven el problema del acceso a la vivienda, pero sí pueden marcar una diferencia en la decisión de los propietarios.

Reducir la carga impositiva mejora la ecuación económica del alquiler tradicional frente a otras alternativas como el alquiler temporario o la vivienda vacía, dos opciones que crecieron en los últimos años.

Un escenario con más previsibilidad, pero todavía en ajuste

Si bien los beneficios fiscales son bien recibidos, los propietarios siguen atentos a la evolución de la inflación, la estabilidad de las reglas de juego y la actualización de precios. La rentabilidad del alquiler continúa siendo ajustada en comparación con otros activos, pero las nuevas herramientas fiscales ayudan a mejorar el balance final.

Para los inquilinos, un aumento de la oferta podría traducirse en mayor competencia y mejores condiciones contractuales, aunque el impacto no sería inmediato.

Claves para decidir volver a alquilar

Antes de poner una propiedad en alquiler, los especialistas recomiendan evaluar:

Carga tributaria total con beneficios incluidos

Costos de mantenimiento

Perfil del inquilino

Tipo de contrato más conveniente

Con un análisis correcto, los beneficios fiscales pueden inclinar la balanza a favor de volver al alquiler tradicional.

Un incentivo que busca reordenar el mercado

En un contexto donde el mercado inmobiliario busca recuperar dinamismo, los incentivos fiscales aparecen como una señal clara para los propietarios. Aprovecharlos no depende solo de la normativa, sino también de una gestión prolija y asesoramiento adecuado.

Para quienes estén dispuestos a adaptarse al nuevo esquema, los beneficios pueden marcar la diferencia entre dejar un inmueble vacío o volver a generar ingresos con menor presión impositiva.