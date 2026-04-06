Fuggerei, el pueblo de Alemania donde el alquiler cuesta 0,88 euros desde hace 500 años. Foto: Wikipedia (optimizada con IA Copilot)

Parece salido de un cuento de las épocas medievales: calles angostas, casas simples que conservan su trazado original y una tranquilidad difícil de encontrar en las ciudades europeas actuales. En ese marco se encuentra Fuggerei, el complejo de viviendas sociales más antiguo del mundo que continúa en uso hasta hoy y que tiene una particularidad casi imposible de creer: el valor del alquiler no aumentó en más de 500 años y se mantiene en apenas 0,88 euros al año.

Ubicado en pleno centro de Augsburgo (Alemania), este barrio nació en 1521, en una época marcada por profundos cambios en Europa: el avance de la Reforma protestante impulsada por Martín Lutero, la expansión comercial del continente y acontecimientos históricos como la caída del Imperio azteca.

Fuggerei se encuentra en Augsburgo, nació en 1521 y en una época marcada por profundos cambios en Europa. Foto: Wikipedia (optimizada con IA Copilot)

En este contexto, el poderoso comerciante y banquero Jakob Fugger, conocido en su tiempo como “el rico”, decidió impulsar una iniciativa inédita para combatir la pobreza urbana.

Así nació Fuggerei, un conjunto de viviendas destinadas a personas con dificultades económicas. La propuesta era simple, pero revolucionaria para su época: ofrecer una casa digna a cambio de un pago simbólico anual. El monto fijado entonces fue de un florín renano, equivalente hoy a 0,88 euros por año.

Fuggerei: el barrio alemán fundado en 1521 que todavía mantiene su alquiler original

La continuidad del proyecto se garantizó a través de una fundación financiada por el patrimonio de la familia Fugger, un modelo que permitió sostener el barrio durante más de cinco siglos.

Fuggerei nació como un conjunto de viviendas destinadas a personas con dificultades económicas. Foto: Wikipedia (optimizada con IA Copilot)

“ En Fuggerei, el pago simbólico funciona más como una tradición histórica que como una renta económica.

En un mundo donde el valor de los alquileres aumenta constantemente, la estabilidad de este contrato parece desafiar cualquier lógica del mercado inmobiliario contemporáneo.

Los requisitos para vivir en Fuggerei: quiénes pueden acceder a estas viviendas por menos de un euro

Más allá de su espíritu solidario, el proyecto buscaba también dejar un legado espiritual. Por eso, quienes desean vivir en el barrio deben cumplir ciertos requisitos que todavía hoy se mantienen:

Demostrar necesidad económica y no tener deudas

Haber residido al menos dos años en Augsburgo

Ser católicos

Los residentes de Fuggerei deben cumplir con una tradición que atraviesa generaciones: rezar cada día un Padre Nuestro y un Ave María. Foto: Wikipedia (optimizada con IA Copilot)

Además, los residentes deben cumplir con una tradición que atraviesa generaciones: rezar cada día un Padre Nuestro, un Ave María y el Credo por la familia Fugger. Actualmente, allí viven alrededor de 150 personas distribuidas en 67 viviendas.

Cómo es vivir en el complejo social más antiguo del mundo

Las casas fueron restauradas y adaptadas con el paso del tiempo, por lo que hoy cuentan con comodidades modernas como electricidad, calefacción y baños renovados. Cada vivienda tiene entre 45 y 65 metros cuadrados, con cocina, living y dormitorio, y algunas incluso poseen pequeños jardines privados.

El acceso no es inmediato: el proceso de selección incluye entrevistas y evaluaciones que pueden extenderse durante años. La vida dentro del barrio también sigue reglas propias. Las puertas del complejo se cierran a las 22 y quienes regresan más tarde deben pagar una pequeña multa.

El acceso a Fuggerei no es inmediato: el proceso de selección incluye entrevistas y evaluaciones que pueden extenderse durante años. Foto: Wikipedia (optimizada con IA Copilot)

A lo largo de su historia, Fuggerei también atravesó momentos dramáticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte del complejo fue destruido por los bombardeos, aunque luego fue reconstruido respetando su diseño original. Hoy una de las viviendas funciona como museo y permite conocer cómo era la vida cotidiana en el siglo XVI.

En los últimos años, este singular barrio se convirtió en uno de los puntos turísticos más curiosos de Alemania. Cada año recibe cerca de 200.000 visitantes, que recorren sus calles para descubrir cómo un experimento social nacido en pleno Renacimiento logró mantenerse vigente durante más de cinco siglos.