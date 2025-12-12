Puede salvar vidas: la función más importante que tiene Mi PAMI para jubilados y pensionados

Para obtener una respuesta rápida en un momento de urgencia, la aplicación incorporó este botón que comunica de inmediato con personal idóneo. El detalle de su funcionamiento.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) tiene distintos servicios para sus afiliados, algunos más importantes que otros. Uno de ellos es el botón de “Emergencias”, que está dentro de la aplicación Mi PAMI y puede ser de gran ayuda en un momento límite.

Con esta herramienta de fácil acceso, el usuario puede contactar de forma inmediata a personal calificado frente a una situación crítica.

PAMI continúa con la digitalización de sus servicios para mejorar la calidad de experiencia de sus beneficiarios. Ahora, además de permitir realizar trámites, turnos, recetas y consultas, Mi PAMI incorpora este botón que puede ser clave a la hora de un momento de vida o muerte.

¿Cómo funciona el botón de emergencias de Mi PAMI?

Está disponible dentro de la app Mi PAMI, y les permite a los afiliados comunicarse de forma directa con la línea médica de emergencias sin necesidad de marcar ningún número.

El botón de "Emergencias" de Mi PAMI se encuentra visible en la app como en la computadora. Foto: Mi PAMI.

Tan solo presionando el ícono identificado como “Emergencias”, se procede al llamado que tiene una respuesta inmediata.

El diseño del botón está pensando para que sea rápido su acceso e intuitivo. Especialmente para adultos mayores que puedan tener dificultades con el uso del celular.

También se incorporó una opción para compartir los datos del afiliado por WhatsApp con familiares o personas de confianza, permitiendo que otros también puedan actuar con rapidez.

Cómo solicitar un traslado programado en ambulancia de PAMI

Los afiliados de PAMI deberán solicitar un traslado a través del prestador de ambulancias asignado en su cartilla o llamar a los teléfonos asociados a la obra social para traslados programados. Cabe aclarar que la solicitud debe ser, mínimo, 48 horas hábiles antes del turno médico.

Mediante la página web de PAMI, en la sección “Traslados Programados”, ingresando los datos solicitados, se puede encontrar el número de teléfono asignado por provincia.

Para las personas que viven fuera de CABA y Buenos Aires, se deben comunicar con el prestador que figura en la cartilla médica del PAMI, que indicará los siguientes pasos a seguir:

Si el prestador indica que el traslado a realizarse no supera los 30 km (contabilizados de ida y vuelta), programará con la persona el día y horario del servicio

Si el prestador indica que el traslado supera los 30 km (contabilizados de ida y vuelta) se deberá acercar a la Agencia/UGL para que la autorización del traslado. Una vez autorizado el trámite, la persona deberá coordinar con el prestador el día y horario del traslado

firmado por el médico tratante. En ambos casos, el solicitante deberá tener el Formulario de solicitud completo

PAMI: traslados por razones de salud (CODE)

Si el afiliado de PAMI necesita atención médica especializada que no está disponible en su zona prestacional por motivos de diagnóstico, terapéuticos o de disponibilidad, su derivación necesita autorización del Centro Operativo Derivador (CODE). Para obtener más información, deberá ingresar a la web oficial de la obra social.