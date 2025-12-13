Llega un feriado inesperado en diciembre: cortará la semana previa al festejo de las fiestas

Habrá un nuevo día no laborable que permitirá a un sector específico de la población tomarse un respiro.

Diciembre es uno de los meses más intensos, a poco de cerrar el año los trámites y el cansancio se hacen sentir. Previo a los festejos de las fiestas de fin año, un pequeño grupo de trabajadores tendrá un descanso extra.

Feriado del 17 de diciembre

El miércoles 17 de diciembre de 2025 funcionará como feriado local para los habitantes de la localidad bonaerense de Saavedra. Esta jornada no laborable se establece con motivo del aniversario de la fundación del distrito, una celebración tradicional para la comunidad que cada año reúne actividades culturales, conmemorativas y recreativas.

Aunque se trata de un feriado que no impacta a toda la provincia de Buenos Aires, representa una oportunidad de descanso extra para los vecinos y trabajadores de Saavedra. Además, aparece en un momento del mes donde la agenda suele estar colapsada, por lo que la pausa resulta especialmente valorada.

Calendario completo: cuántos feriados trasladables habrá en 2026

Según trascendió, el próximo año tendrá 16 feriados, de los cuales 12 serán inamovibles y 4 trasladables. Si bien el Gobierno no hizo anuncio oficial del calendario de feriados, ya se conocen las pausas que establece la norma.

En ese sentido, hay que destacar que aquellas fechas denominadas trasladables que caigan martes o miércoles se harán efectivas el lunes anterior y, cuando sean jueves o viernes, pasarán al siguiente lunes.

Enero

Jueves 1°: Año Nuevo, feriado inamovible.

Febrero

Lunes 16 : Carnaval, feriado inamovible.

Martes 17: Carnaval, feriado inamovible.

Marzo

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible.

Abril

Jueves 2 : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, feriado inamovible; Jueves Santo, día no laborable.

Viernes 3: Viernes Santo, feriado inamovible.

Mayo

Viernes 1° : Día del Trabajo, feriado inamovible.

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo, feriado inamovible.

Junio

Miércoles 17 : Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, feriado trasladable.

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano, feriado inamovible.

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia, feriado inamovible.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, feriado trasladable.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, feriado trasladable.

Noviembre

Viernes 20: Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable.

Diciembre