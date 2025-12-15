Un histórico local de electrodomésticos cierra sus puertas por la caída de ventas: qué pasará con las sucursales

La empresa confirmó el cierre definitivo de su sucursal más emblemática y avanza en una reconfiguración de su estrategia comercial ante el escenario económico actual.

Venta de electrodomésticos.

El cierre de un local emblemático suele ser más que una decisión empresarial. En Posadas, la histórica cadena Electro Misiones anunció el cierre definitivo de su tradicional sucursal ubicada en la esquina de Bolívar y Colón, una de las zonas más representativas del microcentro, en un escenario marcado por la caída del consumo y la transformación de los hábitos de compra.

La empresa, con fuerte arraigo en la provincia y presencia en distintas localidades, confirmó que la decisión se enmarca en un proceso de reconfiguración de su estrategia comercial. El objetivo es concentrar esfuerzos en zonas con mayor dinamismo económico y afluencia de público, en detrimento de áreas céntricas que vienen mostrando un marcado retroceso en la actividad.

Electro Misiones. Foto: Facebook / Electro Misiones.

En diálogo con Plan B Misiones, Diego Barrios, dueño de Electro Misiones y ex presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, explicó que el deterioro del microcentro no es un fenómeno reciente. Según indicó, el microcentro “se viene enfriando hace mucho”, una situación que se profundizó durante los últimos meses como consecuencia de la crisis económica.

La firma no escapa a los problemas que atraviesa gran parte del sector de electrodomésticos y tecnología. La combinación de ventas en baja, costos operativos en alza y una competencia cada vez más fuerte con Paraguay configura un escenario desafiante para los comercios tradicionales, especialmente aquellos ubicados en zonas céntricas.

Barrios remarcó que el cierre del local histórico no implica una retirada del mercado, sino una etapa de transición. En ese sentido, sostuvo que la empresa se encuentra atravesando un proceso de adaptación: “Nosotros pensamos que recién el año que viene vamos a terminar este período de adaptación”.

Electro Misiones. Foto: Facebook / Electro Misiones.

Lejos de reducir su presencia, Electro Misiones mantiene actualmente siete sucursales activas y proyecta una expansión hacia nuevas localidades. Entre los planes confirmados se encuentra la apertura de una nueva tienda en Leandro N. Alem, así como ampliaciones en Ituzaingó y Santo Tomé, en la provincia de Corrientes. Además, seguirán operando con normalidad la sucursal central ubicada en Junín casi Mitre y la de San Lorenzo.

La estrategia de crecimiento también incluye futuras aperturas en Candelaria, Montecarlo y Aristóbulo del Valle, una señal clara del viraje hacia barrios y ciudades del interior, donde el consumo se mantiene más estable y la competencia resulta menos concentrada que en los grandes centros urbanos.

El cierre del local de Bolívar y Colón expone una problemática que trasciende a Posadas. La crisis de los microcentros comerciales se replica en distintas ciudades del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires, donde la retracción del consumo, la inflación y los cambios en las dinámicas de compra obligan a repensar el rol de las áreas céntricas tradicionales.

Electro Misiones. Foto: Facebook / Electro Misiones.

En ese contexto, Barrios subrayó la importancia de un trabajo conjunto entre el sector público y privado para reactivar el microcentro posadeño, que enfrenta desafíos similares a los de otros polos comerciales históricos del país. El cierre de Electro Misiones, en ese sentido, se convierte en una señal de alerta sobre la necesidad de políticas que acompañen la transformación del comercio urbano.