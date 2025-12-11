Una reconocida cadena argentina de hamburgueserías fue declarada en quiebra: qué pasará con sus locales

Una importante marca del rubro gastronómico fue declarada en bancarrota, tras más de 15 años de trayectoria. Todos los detalles, en la nota.

Hamburguesas de Deniro. Foto: Instagram denirohamburgueseria

Se conoció una pésima noticia para aquellos fanáticos de las hamburguesas. Una reconocida cadena argentina fue declarada en quiebra, por lo que se desconoce qué pasará con sus locales y sus productos.

Una importante cadena de hamburgueserías fue declarada en quiebra

Se trata de la cadena Deniro, que se destaca por vender hamburguesas de entraña. Según lo informado por el sitio Iprofesional, el miércoles 10 de diciembre se decretó la bancarrota de la empresa.

Hamburguesas de Deniro. Foto: Instagram denirohamburgueseria

La decisión estuvo a cargo del Juzgado Nacional en lo Comercial Nro. 27, a cargo de María Virginia Villarroel. Según se resolvió, los acreedores deben mandar las peticiones de verificación y títulos justificativos de los créditos, con un tiempo límite hasta el 2 de marzo.

El síndico Juan Manuel Ausa fue el designado para avanzar en este proceso, por lo que se pidió que los propietarios acerquen la totalidad de bienes para que este pueda tomar posesión de los mismos.

Otra de las medidas impide el recibo de pagos a la empresa, algo que podría afectar a las operaciones de los locales de la cadena. De todos modos, hasta el momento se desconoce qué pasará con los establecimientos.

Hamburguesas de Deniro. Foto: Instagram denirohamburgueseria

La historia de Deniro

Deniro comenzó su historia en 2007 y creció mucho con la expansión de las hamburgueserías, por lo que es una marca muy reconocida en el rubro. Fue creada por los socios Nicolás Sánchez y Esteban Siderakis, con un crecimiento sostenido en los últimos diez años.

Actualmente, cuentan con cuatro locales en la Ciudad de Buenos Aires: Saavedra, Almagro, Caballito y Paternal. Su gran distintivo en los productos son el uso de la entraña como ingrediente clave para la elaboración, para realizar medallones de 200 gramos, ideales de los que disfrutan de platos potentes y abundantes.

En un momento, Deniro alcanzó a tener más de 30 locales distribuidos a lo largo del país.

Deniro también vendía otros productos de comida rápida. Foto: Instagram Deniro

Además, tuvieron una planta de producción ubicada en Mataderos, CABA. Allí también se elaboraban panes artesanales, aderezos y salsas especiales. Sin embargo, se dieron hasta cinco clausuras en este establecimiento por orden de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y de la Fiscalía N° 38.

Denuncias contra la empresa

Una alerta dentro de la compañía fue la aparición de denuncias por estafas, así como también otros problemas legales. Franquiciados y proveedores apuntaron contra los dueños y socios por fraude, algo que podría estar conectado con la declaración de quiebra.

Dentro de la lista de denuncias, se los acusó por vender franquicias a grandes precios para luego no cumplir con el modelo de negocios prometidos. Además, se mencionó la aparición de cheques sin fondos por sumas que alcanzarían hasta los $150 millones.

Hasta el momento, no hubo una comunicación oficial por parte de Deniro en sus redes sociales, mientras que algunos seguidores comienzan a preguntarse qué ocurre.