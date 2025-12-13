Tierra colorada y un laberinto natural: cuál es el pueblito escondido en Misiones que atrae miles de turistas por sus 7 saltos

En el corazón del litoral, existe un destino que sorprende por todas sus bellezas: desde túneles y cascadas hasta aventuras en la selva.

Aristóbulo del Valle Foto: Wikipedia.

Argentina es tan extensa, que en un mismo país los turistas pueden encontrar cerros de colores, glaciares, selvas imponentes y hasta un laberinto natural de tres kilómetros. En el corazón del litoral, existe un destino distinto, que sorprende por sus cascadas monumentales, túneles naturales y muchísimo turismo aventura.

No estamos hablando de las Cataratas del Iguazú, sino de Aristóbulo del Valle, la nueva capital del turismo activo en Misiones. En medio de la selva misionera, la tierra colorada se abre camino hacia un laberinto subterráneo obliga a recorrer kilómetros entre paredes de piedra.

Aristóbulo del Valle Foto: Wikipedia.

Gracias a que su popularidad creció en los últimos años, hoy es considerado como un pueblo convertido en uno de los polos turísticos más atractivos del litoral argentino. Con poco más de 20.000 habitantes, esta localidad vive al ritmo del turismo de naturaleza.

Su rasgo más distintivo son los Siete Saltos, una serie de caídas de más de 50 metros que forman un paisaje único en el país. De hecho, no es casualidad que muchos turistas lo consideren como un destino sorprendente: sus cascadas y experiencias al aire libre ayudan a encontrar la adrenalina que los fanáticos de las aventuras necesitan.

Aristóbulo del Valle Foto: Wikipedia.

Aristóbulo del Valle: un pueblo que ofrece turismo y relax a la vez

En los últimos años, este lugar experimentó crecimiento turístico acelerado: entre 2019 y 2024, la cantidad de alojamientos aumentó un 340%. La mayoría de los visitantes son argentinos, principalmente de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y un 22% llega desde Brasil.

Su atractivo creció por el boca a boca, y entre sus paradas obligatorias se encuentra El Salto Encantado, una caída de 64 metros rodeada por un sendero de 1.200 escalones de piedra que atraviesa selva cerrada y balcones naturales. En 2024 también inauguraron la tirolesa más larga de Misiones, con 1.100 metros de recorrido y velocidades que alcanzan los 75 km/h.

Sin embargo, Aristóbulo del Valle tiene una gran joya escondida: el laberinto de piedra, un sistema natural de pasadizos de basalto rojo que se extiende por 3,2 kilómetros, convirtiéndo en el más grande del país.

Aristóbulo del Valle Foto: Wikipedia.

Por otro lado, cada febrero, el pueblo celebra el Festival Nacional del Turismo de Aventura, que en 2025 tendrá su 12ª edición. En 2024 reunió a 28.000 personas, consolidándose como el evento más importante del NEA dedicado a actividades outdoor.

Aristóbulo del Valle también concentra ocho circuitos de tirolesas, la mayor cantidad en toda la provincia, y posee el único puente colgante peatonal de Misiones, un cruce de 120 metros sobre un arroyo de aguas transparentes.