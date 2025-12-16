Cómo será el monorriel en la General Paz: esta es la obra que pretende aliviar el caos en el tránsito

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prepara el desembarco de una mega obra para descongestionar el tránsito. De qué se trata el monorriel en la General Paz.

El proyecto lo impulsó Jorge Macri. Foto: Avispados

El debate sobre el tránsito en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a tomar protagonismo a partir de la presentación de un proyecto que propone la construcción de un monorriel elevado sobre la Avenida General Paz. La iniciativa apunta a aliviar la congestión permanente de una de las arterias más transitadas del país, por donde circulan a diario cientos de miles de vehículos particulares, camiones y transporte público.

Según los lineamientos técnicos del proyecto que impulsa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Jorge Macri, el monorriel funcionaría como un sistema de transporte público eléctrico, elevado y de alta capacidad, con un trazado paralelo a la General Paz. El objetivo principal es ofrecer una alternativa rápida y eficiente para los viajes transversales entre el norte, oeste y sur del conurbano bonaerense, reduciendo la dependencia del automóvil y descomprimiendo el tránsito vehicular.

“Ya que tenemos el impacto físico de la autopista, la idea es hacer ahí arriba un monorriel y estacionamientos abajo que le permitan a la gente llegar en auto, tomar el monorriel y luego utilizar otro tipo de transporte público”, dijo Macri.

El intendente busca construir un monorriel por encima de a General Paz. Foto: En El Subte

Monorriel en la General Paz: los ejes centrales de la propuesta

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la integración con el sistema de transporte existente. El monorriel estaría conectado con líneas de trenes metropolitanos, subtes y corredores de colectivos, lo que permitiría combinar distintos medios de traslado en un mismo recorrido. De esta manera, se busca mejorar la conectividad entre distritos del Conurbano Bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, acortando tiempos de viaje y aumentando la previsibilidad en los traslados diarios.

En términos de infraestructura, el proyecto contempla una traza elevada para minimizar el impacto sobre la circulación actual durante la etapa de construcción. Además, al tratarse de un sistema eléctrico, se lo presenta como una alternativa con menor impacto ambiental frente al transporte tradicional tanto por la reducción de emisiones como por la disminución de la contaminación sonora en zonas densamente pobladas.

El objetivo del monorriel es aliviar el tránsito. Foto: Wikipedia

Desde el punto de vista económico y urbano, la iniciativa se enmarca en una estrategia de largo plazo para reordenar la movilidad metropolitana. La General Paz concentra hoy uno de los principales cuellos de botella del AMBA y cualquier interrupción genera efectos en cadena sobre autopistas, accesos y avenidas internas. El monorriel aparece, en ese sentido, como una herramienta para redistribuir flujos de tránsito y mejorar la eficiencia del sistema en su conjunto.

Por el momento, el proyecto se encuentra en etapa de análisis y evaluación técnica sin plazos definidos para su ejecución. Sin embargo, su sola presentación reabrió la discusión sobre la necesidad de inversiones estructurales en transporte público y planificación urbana en un contexto en el que el crecimiento del parque automotor sigue presionando sobre una infraestructura que ya muestra signos de saturación.