Un histórico colectivo del AMBA cambió su recorrido: el nuevo trayecto que realiza desde diciembre 2025

Las autoridades de un partido bonaerense informaron sobre los cambios sobre dos calles céntricas, algo que afecta directamente al transporte público.

Colectivos que circulan por el AMBA. Foto NA.

Una reconocida localidad de Buenos Aires tuvo un importante cambio en la circulación de sus calles. Esto tiene una consecuencia directa: una de las líneas de colectivos de la zona debió cambiar su recorrido, por lo que ya hace su nuevo camino, algo que puede tomar por sorpresa a los pasajeros.

Se trata de Martínez, que cambió el sentido de la circulación en dos calles tras una decisión del Municipio de San Isidro.

Tránsito en Buenos Aires. Foto: NA.

En los alrededores de la Plaza 9 de Julio, se modificaron partes de Diagonal Tucumán y Diagonal Salta, que pasaron a ser de mano única.

Además, se informaron de cambios en las esquinas de la zona para priorizar la seguridad vial de los peatones y conductores de la zona.

Cambia el recorrido del colectivo 343

Los cambios en la localidad de Martínez también afectan al recorrido de la línea 343, algo que puede complicar a muchos pasajeros de colectivo.

Línea de colectivos 343. Foto Instagram @linea_343

En el sentido a Martínez, este servicio modifica su trayecto entre Monteagudo y Sargento Cabral, ya que ahora pasará por Diagonal Tucumán, Rodríguez Peña y San Lorenzo para retomar su camino habitual.

Las líneas 314 y 707, que también recorren la misma zona, mantendrán su recorrido sin cambios anunciados.

Cambios en la circulación del tránsito en Martínez

La información oficial apunta que “esta medida busca optimizar el tránsito, incrementar la seguridad vial, mejorar la disponibilidad de estacionamiento, reducir demoras y maniobras conflictivas, y mejorar la calidad de vida de los vecinos al disminuir el ruido y las emisiones de carbono”.

Una de las esquinas afectadas por el cambio de circulación. Foto: Google Maps

En detalle, Diagonal Tucumán pasará a ser de mano única en los trayectos que abarcan entre Hipólito Yrigoyen y Santiago del Estero en dirección al suroeste; entre Hipólito Yrigoyen y Monseñor Larumbe, sentido al noreste; y entre Juncal y Córdoba, en dirección al suroeste.

Con respecto a la Diagonal Salta, pasará a ser de mano única la parte entre las calles Rodríguez Peña y Monseñor Larumbe, en dirección al noroeste.

Cambios en la circulación de calles en Martínez. Foto: Municipio de San Isidro

Desde la Subsecretaría de Movilidad del Municipio indicaron que comenzaban los trabajos de demarcación horizontal, así como también la instalación de señalización vertical y reemplazo de nomencladores para que los cambios se efectúen de manera correcta y segura.

Y completaron: “Se logrará un flujo vehicular más ordenado, reduciendo siniestros y mejorando la seguridad peatonal, así como una menor congestión y contaminación sonora, optimizando el espacio para estacionamiento”.