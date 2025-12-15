Qué significa “slop”, el concepto asociado a la inteligencia artificial que fue elegido como la palabra del año

La selección se basó, en gran medida, en los números de búsquedas de cada palabra. Los otros conceptos que fueron destacados.

Inteligencia artificial. Foto: Unsplash.

Los editores del diccionario más antiguo de Estados Unidos, Merriam-Webster, eligieron “slop”, que se traduce como “contenido basura generado por inteligencia artificial (IA)”, como la palabra del año en este 2025.

En su página web, la editorial definió el concepto como “contenido digital de baja calidad que se produce habitualmente en gran cantidad mediante inteligencia artificial”.

El diccionario más antiguo de Estados Unidos, Merriam-Webster. Foto: Wikipedia.

“Esta palabra refleja videos absurdos, imágenes publicitarias desordenadas, propaganda cursi, noticias falsas que parecen bastante reales, libros escritos por IA de mala calidad y muchos gatos que hablan y que han invadido las redes sociales de las personas durante este año”, señalaron desde el centenario diccionario estadounidense.

“La gente lo encontró molesto, pero lo consumieron igualmente”, añadieron los editores de Merriam-Webster, que también consideraron que “todo ese material volcado en nuestras pantallas está capturado en solo cuatro letras. La lengua inglesa ha vuelto a cumplir su función”.

Otras palabras destacadas durante el 2025

Otras palabras destacadas fueron el verbo “to gerrymander” (dividir una unidad política ilegítimamente en busca de ganar ventaja electoral), “tariff” por los aranceles de Trump, o “six seven”, una broma tararareada muy repetidamente por niños pequeños que no tiene ningún significado en concreto pero se volvió internacionalmente popular.

El diccionario Merriam-Webster también mencionó la expresión “touch grass” en referencia a hacer actividades presenciales en vez de en línea, la palabra “performative” por su popular uso para definir una acción hecha para aparentar y “conclave”, por la elección del nuevo Papa de Roma.

La selección de la palabra del año del diccionario Merriam-Webster se basa en gran medida en los números de búsquedas, por lo que temas de actualidad como la IA o el nuevo Papa hicieron que “slop” y “conclave” fueran populares. En 2020 y en 2021, por ejemplo, las palabras del año para el diccionario estadounidense fueron “pandemia” y “vacuna”.

Por otro lado, Oxford University Press, editor del Oxford English Dictionary, eligió como palabra del año “rage bait”, definido como “contenido en línea deliberadamente diseñado para provocar ira o indignación.”