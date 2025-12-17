Inicia el paro de controladores aéreos: hasta cuándo habrá complicaciones para volar y cómo sigue el cronograma

El gremio decidió profundizar las medidas de fuerza iniciadas en noviembre por un conflicto con EANA, la agencia estatal de Navegación Aérea. Cómo afectará a los vuelos de cara a las fiestas de fin de año.

Aeroparque Jorge Newbery. Foto: NA / Damián Dopacio

ATEPSA, el gremio de controladores aéreos, lleva adelante una medida de fuerza que complica distintos vuelos tanto nacionales e internacionales. El primer paro se desarrolla este miércoles 17 de diciembre desde las 8 hasta las 11, con las dificultades que esto puede arrastrar.

El cronograma de paros anunciado afecta a los días previos a las fiestas de Fin de Año, por lo que ya se anunciaron cancelaciones y reprogramaciones.

El paro puede afectar a las operaciones en Aeroparque y Ezeiza. Foto: NA.

Desde el gremio ratificaron la decisión, a pesar de que a las 10 está pactada una audiencia en la Secretaría de Trabajo.

Días, horarios y a qué vuelos afectará la medida

El primer paro será el mismo 17 de diciembre de 8 a 11 horas, afectando los despegues de vuelos con destino nacional; el segundo el jueves 18 de diciembre de 16 a 19 horas, impactando igualmente los despegues nacionales y el tercero fue previsto para el martes 23 de diciembre entre las 19 y las 23 horas.

Paro de controladores aéreos. Foto: ATEPSA

El cuarto está estipulado para el sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas y a vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

El cronograma culmina el lunes 29 de diciembre, de 8 a 11 horas, con una afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos.

La medida es consecuencia ante el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), en el marco de un conflicto que ATEPSA denuncia por el incumplimiento de acuerdos y la ausencia de diálogo desde 2024.

Controladores aéreos. Foto: NA.

El gremio precisó que quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que se declaren en emergencia, así como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado o de búsqueda y salvamento.