Outlet ideal para Navidad: una reconocida marca lanzó 2x1 en calzado con precios desde $30.000 y cuotas sin interés

La cadena activó una promoción especial de fin de año que incluye un esquema de compra 2x1 en calzado de outlet, disponible hasta el 31 de diciembre en locales seleccionados de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La propuesta alcanza a marcas reconocidas y se complementa con la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.

Calzado; moda; zapatillas. Foto: Unsplash.

La reconocida cadena de calzado Grimoldi lanzó una promoción especial de fin de año con un esquema 2x1 vigente hasta el 31 de diciembre. La propuesta alcanza a productos de outlet y está disponible en locales físicos seleccionados, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos del conurbano bonaerense. La campaña incluye marcas reconocidas como Vans, Hush Puppies, CAT y Merrell, con modelos para hombres y mujeres.

La acción se enmarca en el cierre del año comercial y coincide con uno de los momentos de mayor circulación en los locales, impulsado por las compras de las fiestas. Según informaron desde la empresa, el beneficio se aplica sobre precios ya rebajados, lo que permite reducir de manera significativa el valor final al adquirir dos pares de calzado del mismo rango de precio.

Grimoldi lanza 2x1 en calzado. Foto archivo.

El mecanismo es simple: al llevar dos productos incluidos en la promoción, el cliente paga solo uno. De este modo, el monto abonado se reparte entre ambos pares, disminuyendo el costo unitario. La promoción es válida exclusivamente sobre artículos seleccionados de outlet y estará disponible hasta fin de diciembre o hasta agotar stock.

Además del 2x1, Grimoldi ofrece la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito, de acuerdo con los medios habilitados en cada sucursal. Esta opción de financiación se suma al descuento de la promoción sin alterar el precio final.

Zapatillas Vans entre las más elegidas

Dentro de las marcas alcanzadas, las zapatillas Vans se destacan como uno de los productos más buscados. Los modelos incluidos en el outlet presentan precios de lista que rondan entre los $79.000 y $80.000 por par. Con la aplicación del 2x1, el valor final por unidad queda por debajo de los $40.000 al comprar dos pares, una condición especialmente atractiva para el público urbano.

Zapatillas Vans en Grimoldi. Foto: Grimoldi.

Hush Puppies y otras opciones disponibles

La promoción también incluye calzado de Hush Puppies, una de las marcas históricas del grupo, con propuestas que van desde modelos formales hasta opciones casuales y de uso diario. Al tratarse de productos de outlet, los precios ya cuentan con descuentos previos, que se potencian al aplicarse el esquema 2x1.

Sucursales outlet donde rige la promoción

El beneficio 2x1 de Grimoldi está disponible en distintas tiendas outlet ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Según lo informado, la promoción se aplica en los siguientes locales:

Parque Brown Factory

Aguirre: Aguirre 759

Once: Avenida Rivadavia 3051

En estos puntos de venta, el calzado seleccionado participa tanto del esquema 2x1 como de la posibilidad de financiar la compra en cuotas, siempre que se respeten las condiciones comerciales vigentes.

Local de Grimoldi. Foto: Grimoldi.

Otros locales adheridos a la promoción

Además de los outlets, la firma confirmó que la misma propuesta también se encuentra activa en algunas sucursales ubicadas en zonas comerciales de alto tránsito. En estos casos, la oferta se concentra exclusivamente en el primer piso de cada local.

Los locales incluidos son:

Flores: Avenida Rivadavia 6782 (primer piso)

Cabildo 1716 (primer piso)

Santa Fe y Pueyrredón (primer piso)

En estas tiendas, el esquema promocional es el mismo que en los outlets, aunque la disponibilidad y variedad de modelos puede variar según la sucursal.

Hasta cuándo dura la promoción

La campaña 2x1 en calzado estará vigente hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. El beneficio aplica únicamente en locales físicos adheridos y, por el momento, no se informó su implementación en la tienda online de la marca.

De esta manera, Grimoldi se suma a las promociones de fin de año con una propuesta pensada para quienes buscan adelantar las compras navideñas y aprovechar precios más convenientes. Con descuentos sobre productos de outlet, marcas reconocidas y opciones de financiación, la campaña se presenta como una alternativa atractiva para regalar calzado y cerrar el año con ahorro.