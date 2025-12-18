ANSES confirmó el aumento: cuánto cobrarán los beneficiarios de la AUH en enero 2026

La Asignación Universal por Hijo tendrá un incremento del 2,47% en enero 2026. De cuánto serán los nuevos montos y cómo presentar la Libreta AUH.

Economía argentina Foto: anses

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un aumento de la prestación en enero 2026 de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, según lo informado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El incremento estimado será del 2,47%, siguiendo al esquema de movilidad vigente, y alcanzará tanto a beneficiarias de la AUH, como de la Asignación por Embarazo (AUE).

La cifra del reajuste surge a partir de la inflación registrada en noviembre, que fue del 2,5%. La diferencia entre ambos porcentajes se explica porque, mientras el INDEC difunde los valores con solo un decimal, los incrementos en los precios se toman con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

AUH, Asignación Universal por Hijo. Fotos: Pexels y NA.

¿Cuál será el monto percibido por la AUH en enero de 2026?

Asignación Universal por Hijo: $100.413,85.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $326.963,53.

Asignación por Embarazo: $100.413,85.

Sin embargo, es importante recordar que la ANSES retiene el 20% de la prestación de manera mensual hasta que se presente la Libreta AUH. Esta medida busca generar una acreditación que certifique el cumplimiento de los controles de salud obligatorios, la vacunación al día y la asistencia regular a la escuela.

¿Qué es la Libreta AUH?

Libreta AUH. Foto: X @ansesgob

La Libreta AUH es un formulario anual de ANSES que es utilizado para comprobar que los beneficiarios de la asignación siguen las obligaciones reglamentadas que les permiten recibir la prestación. Mes a mes se retiene el 20% del beneficio, y es liberado al presentar la documentación indicada.

¿Cómo se presenta?

Las familias pueden completar la gestión desde sus casas siguiendo los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar el apartado Hijos y luego Libreta AUH para revisar la información del menor. Descargar el formulario oficial generado por el sistema. Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo y al centro de salud para su firma. Sacar una foto clara al documento completo Volver a Mi ANSES y subir el archivo para iniciar la validación.

Una vez enviada, la plataforma informará por correo electrónico el momento en que la documentación quede correctamente registrada.