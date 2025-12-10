La inflación en CABA fue del 2,4% en noviembre 2025 y acumuló un 32,6% en el último año

El Instituto de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) comunicó los índices de la inflación en Capital Federal durante noviembre 2025.

La inflación en CABA en noviembre 2025 fue del 2,4%. Foto: NA.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse en noviembre 2025 y cerró el mes con un incremento del 2,4%, lo que llevó el acumulado de los primeros once meses del año a 28,3%. En tanto, la variación interanual se ubicó en 32,6%, de acuerdo con el informe difundido este miércoles 10 de diciembre por el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA).

El reporte detalló que el avance de los precios durante noviembre estuvo impulsado sobre todo por subas en las siguientes categorías:

Recreación y Cultura

Cuidado personal

Protección social y otros bienes

Restaurantes y Hoteles

Transporte

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, cuyos incrementos quedaron por encima del promedio general.

El dato de inflación en Capital Federal siempre se publica antes que el índice nacional del INDEC, por lo que suele anticipar la tendencia del número que se difundirá este jueves 11 de diciembre. Para los especialistas privados, el organismo que encabeza Marco Lavagna también dará a conocer una cifra más elevada que en los meses previos: en octubre, el registro fue de 2,3% y para noviembre, algunas consultoras estiman un nivel cercano al 2,5%.

Supermercados, lácteos, inflación. Foto: NA

Los números oficiales de la inflación en CABA de noviembre 2025: en qué categorías hubo más impacto

Dentro del rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, los valores mostraron una suba del 2,5%. Ese avance se explicó por los aumentos en las expensas y en los contratos de alquiler. También incidieron las actualizaciones tarifarias en los servicios de electricidad y del gas natural por red.

En “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, los precios tuvieron un incremento promedio del 2,2%. Los mayores impulsos provinieron de “Carnes y derivados”, con un alza del 4,5%; “Pan y cereales”, que avanzaron 2%; y “Frutas”, que aumentaron 6,8%. En contraste, se destacó la baja en “Verduras, tubérculos y legumbres”, que retrocedieron 5,1%.

La categoría “Transporte” registró una suba del 2,9%. Buena parte del incremento respondió a los ajustes en combustibles y lubricantes para vehículos de uso particular, mientras que los autos aportaron un impacto más moderado. A la vez, la reducción en los pasajes aéreos ayudó a amortiguar la presión de este apartado.

El sueldo se impuso a la inflación en mayo. Foto: Unsplash.

En ”Restaurantes y hoteles", los valores crecieron 2,7%, impulsados por las subas en los alimentos elaborados y consumidos en restaurantes, bares y locales gastronómicos.

En los primeros once meses del año, los “Bienes” acumularon un alza del 22% y los Servicios del 32,4%. En la comparación interanual, los Bienes aceleraron hasta 24,3%, mientras que los “Servicios” redujeron su ritmo hasta 38%, lo que implicó una baja de 2,3 puntos porcentuales. Por otra parte, los precios Regulados avanzaron 2,7%, mientras que los bienes y servicios Estacionales subieron en promedio 0,9%.