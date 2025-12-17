Canasta de crianza del Indec: cuánto costó mantener a un niño durante noviembre 2025

El Indec difundió los valores actualizados de la canasta de crianza y reveló que el mayor gasto mensual corresponde a niños y adolescentes de 6 a 12 años. El indicador contempla bienes, servicios y tareas de cuidado.

El Indec informó acerca del costo de crianza en Argentina. Foto: NA (Daniel Vides)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hizo público el valor actualizado de la canasta de crianza que correspondió a noviembre 2025. Se trata de un indicador que mide el costo mensual que se necesita para garantizar el desarrollo, el cuidado y el bienestar de niños y adolescentes.

Canasta de crianza del Indec

Según este informe oficial, la franja etaria comprendida entre los 6 y 12 años fue la que generó el gasto más elevado, con un costo total de $571.106 mensuales.

Los costos y cuidados que implica un bebé.

En ese sentido, el Indec calculó $290.537 en concepto de bienes y servicios, tales como alimentación, vestimenta, transporte y educación, y $280.569 asociados al cuidado, que incluye el valor económico del tiempo dedicado a esas tareas.

Este indicador está estructurado en cuatro tramos de edad, definidos según los niveles de escolarización y las necesidades específicas de cada etapa.

Costos de crianza por edad, según Indec

Por ejemplo, para los menores de un año, la canasta alcanzó en noviembre un valor de $450.355, dividida en $142.416 (bienes y servicios) y $307.939 (cuidado).

El segundo grupo, niños entre 1 a 3 años, donde el costo ascendió a los $535.823 mensuales, separados en $183.892 correspondientes a bienes y servicios, mientras que $351.930 destinados al cuidado.

Finalmente, para el tramo de 4 a 5 años, la canasta se ubicó en $454.165, dividida en bienes y servicios por $234.209 y cuidado, por $219.956.

Los costos escolares son importantes a la hora de hacer este análisis. Foto: Unsplash.

La metodología que usa Indec está basada en el documento “Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia”, que es elaborado por el Ministerio de Economía en conjunto con Unicef.

Para estimar los bienes y servicios, se toma como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires, ajustada por edad mediante el coeficiente de adulto equivalente. En cuanto al cuidado, se calcula la cantidad de horas necesarias según la edad y se multiplica por el valor hora de la cuarta categoría del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.