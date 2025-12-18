Escuelas técnicas en Argentina: cómo impactará el desfinanciamiento del Gobierno tras la media sanción al Presupuesto 2026

Las escuelas técnicas en Argentina son más de 1.700 y le otorgan a los alumnos una formación integral en distintos ámbitos como la construcción, servicios e industria agropecuaria. El gobierno de Javier Milei logró la media sanción del proyecto de Ley del Presupuesto 2026 que incluye un desfinanciamiento al fondo de escuelas técnicas y por lo tanto al Instituto Nacional de Investigación Tecnológica.

El Gobierno de Javier Milei logró la media sanción del Proyecto de Ley del Presupuesto 2026 que incluye un desfinanciamiento al fondo de escuelas técnicas y por lo tanto al Instituto Nacional de Investigación Tecnológica. Foto: PTTI EDU

El Proyecto de Ley del Presupuesto 2026 que presentó el Gobierno ante el Congreso obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con algunas modificaciones, ya que deberá aplicarse el financiamiento a universidades y a discapacidad, pero el artículo 30 que modifica el financiamiento de las escuelas técnicas sigue en marcha.

“Deróganse a partir del ejercicio fiscal 2026 las siguientes disposiciones legales”, comienza a dictar la norma. Entre las afectadas, se encuentra el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional (ETP). El mismo es la base de la creación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional que debe contar con un piso mínimo de financiamiento estatal del 0,2% del total de los ingresos corrientes del presupuesto anual consolidado.

Un dron para medir la contaminación del agua fue creada por los alumnos y profesores de la Escuela Técnica Nro 1 Doctor Pedro Radío de Victoria, Entre Ríos

De cuánto sería el desfinanciamiento

En los meses de gestión que lleva Milei en el Gobierno se recortaron un 76% de los fondos destinados a la Educación Técnico Profesional. Sería un monto de $295.870 millones, de acuerdo a un relevamiento del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA).

Ahora, con la eliminación del fondo de financiamiento del sector, no se sabe qué le depara al futuro de estas escuelas. El Gobierno eliminaría por completo su aporte desde el 2026, dejando atrás este sector estratégico para la industria argentina.

Además, esta medida implica un desfinanciamiento al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), que sufrirá un recorte del 84,5% de acuerdo a un relevamiento de CTERA.

Instituto Nacional de Educación Tecnológica Foto: argentina.gob.ar

La contra campaña de la oposición

La diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires, Julia Strada, inició hace algunas semanas una campaña nacional de junta de firmas para derogar el artículo 30 del presupuesto. Aquí su intervención en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Distintos gremios del país se sumaron al pedido, al igual que estudiantes, docentes y personal no docente.

Intervención de Julia Strada en el Congreso, Comisión de Presupuesto y Hacienda

Cómo salió el debate por el Presupuesto 2026 en Diputados

El oficialismo logró la media sanción al Presupuesto 2026, pero la Cámara de Diputados rechazó el artículo 75 que derogaba las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones y fue girado al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75 incluido por la ventana y a último momento por el oficialismo.

Votación en Diputados del proyecto de ley del Presupuesto 2026. Foto: Captura de pantalla

En última instancia, se cayó del proyecto la restricción del régimen de zona fría y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como pretendía el Gobierno.