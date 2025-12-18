Para los amantes de lo dulce: dónde comprar las nuevas frambuesas bañadas con chocolate Águila

La famosa marca lanzó su nueva propuesta de postres congelados de cara al verano. Con un sabor práctico y fresco, arrasa en el mercado.

Frambuesas bañadas en chocolate Arcor Foto: Instagram @tl_distribuidoroficialarcor

El verano comienza con algo extra dulce para sumar a la mesa navideña y ahora, Arcor se suma a la moda de las frambuesas bañadas en chocolate. Esta alternativa de Águila combina el ácido de la fruta real con todo el sabor del clásico chocolate, ideal para darse un gustito después de la cena, en la playa o incluso en un picnic.

Ahora, la marca Águila apuesta a un formato práctico y atractivo, pensado tanto para el consumo directo desde el pote como para la venta por impulso en kioscos y puntos de cercanía.

Esta novedad puede conseguirse en supermercados de renombre y en pequeños locales, ya que se vende como una opción para quienes buscan algo distinto al helado tradicional, pero con un twist un poco más moderno. Además, este nuevo postre apunta a un consumidor que valora el sabor del chocolate, pero también el perfil frutal, en una porción chica y fácil de consumir en cualquier momento del día.

Las Frambuesas bañadas Águila se presentan en potes de 150 gramos y están disponibles en dos variedades. La primera combina frambuesas congeladas con cobertura de chocolate con leche y chocolate blanco, logrando un equilibrio entre dulzura y frescura.

La segunda versión apunta a un perfil más intenso, con chocolate amargo 60% cacao combinado con chocolate blanco, ideal para quienes prefieren sabores más profundos.

Esta nueva categoría acompaña el crecimiento de los productos congelados de Arcor y se posiciona como una alternativa al helado cremoso. El formato en pote facilita la exhibición en freezer, el traslado y el consumo inmediato, lo que permite captar a consumidores que buscan una opción frutal y golosa, práctica para comer en la calle o como snack dulce.

Paso a paso, cómo hacer frambuesas con chocolate

En caso de que no puedas comprar las nuevas frambuesas bañadas en chocolate Águila, hay una forma de hacer este postre en casa de forma fácil, rápida y sobre todo, saludable. Solamente necesitás unos pocos ingredientes y algo de paciencia.

250 g de frambuesas frescas o congeladas

200 g de chocolate cobertura Águila (semi amargo, blanco o con leche)

Papel de aluminio o papel parafinado

Frambuesas con chocolate. Fuente: Captura

