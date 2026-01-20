Arcor lanza una versión “XL” de uno de sus productos más elegidos por los amantes de lo dulce:

Alfajor. Foto: Freepik

La compañía alimenticia Arcor anunció el lanzamiento de una versión “XL” de uno de sus productos más elegidos por los amantes de lo dulce.

Se trata del Alfajor Bon o Bon Blanco x3, una edición de alcance nacional que promete ser furor. Está elaborado con tres galletitas rellenas de la inconfundible crema de maní que caracteriza a esta golosina y recubierto con una abundante capa de chocolate blanco.

Nuevo alfajor Bon o Bon blanco triple. Foto: Instagram/la47.almacen

¿Cómo es el alfajor Bon o Bon blanco triple?

Este es un nuevo alfajor de 60 gramos de la marca Bon o Bon diseñado para quienes aman los alfajores tipo “kiosco”, pero con un estilo un poco más generoso de sabor:

Triple capa: tres galletitas suaves unidas por relleno cremoso (dentro del estilo de Bon o Bon) que hacen más abundante cada bocado.

Relleno cremoso: el interior es suave, combina bien con la cobertura.

Cobertura de chocolate: tradicionalmente chocolate blanco de buena calidad.

Experiencia: un dulce con un equilibrio entre la textura del relleno y las capas de galletitas más el chocolate blanco que envuelve todo.

Según informaron desde la empresa, el producto ya se encuentra disponible en kioscos, supermercados y tiendas online de todo el país.

Con esta innovación, Arcor no solo busca captar la atención de consumidores que valoran los sabores tradicionales, sino también adaptar formatos de consumo a las nuevas dinámicas del mercado, priorizando la practicidad sin perder el vínculo con productos que forman parte del patrimonio culinario del país.

Nuevo alfajor Bon o Bon blanco triple. Foto: Instagram/kiosco_nacion_lujan

El sorprendente lanzamiento de Arcor: la gaseosa más famosa de todas en versión gomitas

Arcor innovó en el mundo de las golosinas con un lanzamiento que se convirtió en un éxito en los kioscos: las nuevas Mogul Cola, unas gomitas con la clásica forma de botellita y el inconfundible sabor a cola que todos reconocen.

Estas gomitas llegan con varios atractivos:

Un sabor único que remite directamente a la gaseosa más popular.

Su formato de botellita , ideal para picar solo o compartir.

Son libres de gluten, aptas para personas celíacas.

Nuevas Mogul Cola. Foto: Captura video Instagram @infokioscos

Con esta propuesta, Mogul busca conquistar tanto a chicos como a grandes, combinando el toque nostálgico con la frescura de un producto nuevo.

Este lanzamiento se suma a la expansión del universo Mogul, que recientemente sorprendió con las Mogul bañadas, reafirmando su lugar como referente de la categoría.