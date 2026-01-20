Arcor lanza una versión “XL” de uno de sus productos más elegidos por los amantes de lo dulce: cuál es y dónde se puede comprar
La histórica cadena de alimentos lanzó un nuevo producto y promete ser furor entre los amantes de lo dulce. Cuál es.
La compañía alimenticia Arcor anunció el lanzamiento de una versión “XL” de uno de sus productos más elegidos por los amantes de lo dulce.
Se trata del Alfajor Bon o Bon Blanco x3, una edición de alcance nacional que promete ser furor. Está elaborado con tres galletitas rellenas de la inconfundible crema de maní que caracteriza a esta golosina y recubierto con una abundante capa de chocolate blanco.
¿Cómo es el alfajor Bon o Bon blanco triple?
Este es un nuevo alfajor de 60 gramos de la marca Bon o Bon diseñado para quienes aman los alfajores tipo “kiosco”, pero con un estilo un poco más generoso de sabor:
- Triple capa: tres galletitas suaves unidas por relleno cremoso (dentro del estilo de Bon o Bon) que hacen más abundante cada bocado.
- Relleno cremoso: el interior es suave, combina bien con la cobertura.
- Cobertura de chocolate: tradicionalmente chocolate blanco de buena calidad.
- Experiencia: un dulce con un equilibrio entre la textura del relleno y las capas de galletitas más el chocolate blanco que envuelve todo.
Según informaron desde la empresa, el producto ya se encuentra disponible en kioscos, supermercados y tiendas online de todo el país.
Con esta innovación, Arcor no solo busca captar la atención de consumidores que valoran los sabores tradicionales, sino también adaptar formatos de consumo a las nuevas dinámicas del mercado, priorizando la practicidad sin perder el vínculo con productos que forman parte del patrimonio culinario del país.
El sorprendente lanzamiento de Arcor: la gaseosa más famosa de todas en versión gomitas
Arcor innovó en el mundo de las golosinas con un lanzamiento que se convirtió en un éxito en los kioscos: las nuevas Mogul Cola, unas gomitas con la clásica forma de botellita y el inconfundible sabor a cola que todos reconocen.
Estas gomitas llegan con varios atractivos:
- Un sabor único que remite directamente a la gaseosa más popular.
- Su formato de botellita, ideal para picar solo o compartir.
- Son libres de gluten, aptas para personas celíacas.
Con esta propuesta, Mogul busca conquistar tanto a chicos como a grandes, combinando el toque nostálgico con la frescura de un producto nuevo.
Este lanzamiento se suma a la expansión del universo Mogul, que recientemente sorprendió con las Mogul bañadas, reafirmando su lugar como referente de la categoría.