Lujo total: la cadena que administra los hoteles de Lionel Messi construirá un mega complejo en Bariloche

Meliá Collection, que gestiona los hoteles MiM del astro argentino, invertirá millones para edificar junto al lago Gutiérrez.

Meliá llega a la Patagonia con un nuevo hotel de lujo. Foto: Gentileza Forbes.

Bariloche es uno de los destinos argentinos que más turistas recibe debido a sus lagos, montañas y excursiones de todo tipo que ofrece. Esto es algo que Meliá Hotels International sabe perfectamente, por lo que el grupo hotelero llevará a cabo una inversión estratégica en la ciudad patagónica.

La compañía que administra los hoteles MiM, pertenecientes a Lionel Messi, proyecta la inauguración en 2028 de un hotel de lujo bajo su marca The Meliá Collection, incorporando 99 habitaciones y 48 residencias exclusivas a la oferta turística de Río Negro.

El nuevo hotel estará cercano al Lago Gutiérrez. Fuente: Turismo Bariloche

El futuro complejo en Bariloche, denominado “The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez”, se construirá en la Ruta Provincial 82 y el lago Gutiérrez, en el acceso al barrio Villa Los Coihues.

El nuevo hotel de lujo que llegará a Bariloche en 2028

Además de las habitaciones y residencias, la compañía que tomó la gestión de los seis hoteles boutique MiM de Lionel Messi, ubicados en España y Andorra, contará con una “cuidada oferta gastronómica” que incluirá un restaurante de especialidad y espacios dedicados al bienestar.

Pero eso no es todo. También dispondrá de un área de 500 metros cuadrados preparada para la realización de eventos sociales y corporativos, buscando satisfacer la creciente demanda de propiedades residenciales que combinan confort con servicios hoteleros de alta gama.

Esta no es la primera vez que el Meliá Hotels International desembarcará en Argentina. Por el contrario, tiene una fuerte presencia en el país, con 11 hoteles operativos o en proceso de apertura en diversas localidades como Buenos Aires, Iguazú y Ushuaia. A nivel mundial, la compañía gestiona más de 400 establecimientos bajo nueve marcas insignia.

Cómo son los hoteles de Lionel Messi

Cada hotel MiM, administrados por Meliá Collection, refleja una experiencia diferente, acorde con el entorno y la identidad de la región donde se encuentra:

1. Hotel MiM Sitges (Barcelona)

El primer hotel en formar parte del imperio turístico de Messi. Ubicado en el corazón de Sitges, encantador pueblo costero a 40 minutos de Barcelona, el Hotel MiM Sitges cuenta con 77 habitaciones, entre ellas suites con terrazas privadas y vistas al mar.

Hotel MiM Sitges de Lionel Messi. Foto: Hotel MiM Sitges

Posee además un spa con piscina climatizada, circuito de aguas, gimnasio de última generación, una terraza rooftop con bar y piscina al aire libre.

2. Hotel MiM Ibiza Es Vivé

En 2018, Messi adquirió el histórico hotel Es Vivé por una cifra cercana a los €30 millones. Ubicado a pocos pasos de la playa Ses Figueretes, el complejo cuenta con 52 habitaciones.

Entre sus servicios se destacan un spa con tratamientos exclusivos, un rooftop bar con DJ, piscina con camas balinesas y un restaurante internacional.

3. Hotel MiM Mallorca

En 2020, Messi adquirió el Hotel Fona Mallorca, ubicado en la localidad de S’Illot, a escasos metros del mar y a solo 50 metros de la playa de Sa Coma.

El hotel cuenta con 98 habitaciones distribuidas en cuatro plantas, diseñadas con un estilo puramente mediterráneo. Tiene también dos piscinas exteriores, una de ellas con borde infinito, un spa completo, restaurante con cocina local y un rooftop con solárium y vistas panorámicas.

4. Hotel MiM Baqueira

Ubicado en la estación de esquí Baqueira Beret, este hotel de montaña cuenta con 141 habitaciones. Entre sus servicios aparecen un spa con circuito de aguas, guarda esquís, transfer a pistas y un restaurante de cocina regional.

Hotel MiM Baqueira de Lionel Messi. Foto: melia.com

5. Hotel MiM Andorra

Abrió sus puertas en febrero de 2023 y tiene 31 habitaciones amplias. La suite más destacada es la Suite Leo Messi, un espacio exclusivo de 62 m² que cuenta con una terraza de 46 m².

6. Hotel MiM Sotogrande Club Marítimo (Cádiz)

Situado en el puerto deportivo de Sotogrande, en Andalucía, este hotel dispone de 45 habitaciones, muchas con terrazas privadas y vistas al puerto. Cuenta con dos restaurantes que ofrecen cocina fusión, un spa, terrazas chill out y acceso exclusivo al club marítimo.