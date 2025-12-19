La histórica pizzería porteña que logró el récord mundial de reseñas en Google

Cualquiera que haya caminado por la icónica calle Corrientes, en pleno corazón del centro porteño, pasó alguna vez por allí a disfrutar de una porción de pizza.

Pizzería Güerrin. Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

El restaurante con más reseñas del mundo en Google es argentino, superando a Katz’s Delicatessen, de Nueva York, o Guy Savoy de París.

Se trata de Guerrín, uno de los sitios gastronómicos más visitados por generaciones de porteños y turistas que logró un récord histórico: alcanzó casi 188 mil reseñas en Google, en su mayoría de cinco estrellas, que le dan un promedio de 4,7.

De esta forma se consolida como un punto de encuentro obligado para el público en el centro porteño y un patrimonio cultural de Buenos Aires, con un horno que nunca se apaga para cocinar, lo que para muchos es la mejor pizzería de la Ciudad.

Pizzería Güerrin. Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Cómo nació Güerrín, la mejor pizzería argentina

Güerrín fue fundada por los genoveses Franco Malvezzi y Guido Grondona en el año 1932, en el mismo local que funciona hasta el día de hoy. El Obelisco nació en 1936, así que podría decirse que es su “hermano mayor”. Tiene la particularidad de que nunca abrió más sucursales, aunque sí se fue ampliando aumentando más sectores.

Lo que nació como un lugar ideal para aquellos clientes que comían algunas porciones “al paso”, hoy se transformó en una marea de gente que ocupan y desocupan constantemente los salones y el patio napolitano.

Tiene la particularidad que, desde su fundación, el horno que permanece prendido hace más de 90 años. El horno número 1 es el original y se encuentra en el salón con la placa Horno 1, 1932. Con toneladas de quebracho mantiene durante las 24 horas una temperatura de 500 grados en el que se cocinan 60 pizzas por vez, que se van rotando de manera experta para que el queso se dore en la superficie y quede blando en el interior.

Declarada Sitio de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se calcula que se producen más de 2.000 pizzas diarias en los cinco hornos a leña del lugar.

La mejor de calle Corrientes Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Una de sus características inconfundibles es la gran cantidad de queso: 600 gramos de muzzarella. La estrella es la “mozza” al molde, aunque también se ofrece la versión media masa.

El tiempo de cocción oscila entre los 12 y los 15 minutos y en su carta se pueden encontrar entre las principales variedades: muzzarella y tomate, fugazza, fugazzeta, napolitana, fainá, pizza de cancha, jamón y morrones y calabresa. También hay lugar para las empanadas fritas o al horno de leña e incluso para una pizza vegana y apta para celíacos.

En su carta, además de los sabores clásicos, se pueden encontrar las famosas pizzas romanas de forma cuadrada y con sabores como Gran Bologna, La Bonfanti, Margherita, Moderna, Pepperoni y Picante.

Fuggazeta, la favorito de muchos Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Reconocimiento internacional

Times Out elaboró un ranking donde la este emblema de Corrientes se encuentra en el puesto 17. La “pizza estilo porteño” y las “copiosas cantidades de mozzarella” fueron motivos de su merecido lugar en la nómina.

“No podés visitar Buenos Aires sin probar una porción de la pizza estilo porteño. A diferencia de las pizzas napolitanas clásicas, esta belleza se cocina en una sartén, lo que significa que la masa es gruesa, suave y esponjosa”, destacó Time Out.