Promoción en TelePase: el truco legal para tener 50% de descuento en peajes hasta febrero de 2026

La propuesta “Sumalo sin barreras”, de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), busca que más conductores prueben el sistema de pago sin contacto, que permite pasar por las cabinas sin detenerse. Conocé todos los detalles.

TelePase presentó una iniciativa pensada para potenciar su comunidad de usuarios. Se trata de una campaña de referidos que invita a los usuarios a recomendar el servicio a amigos y familiares.

Con esta campaña, tanto quien invita como quien se suma reciben descuentos especiales en los peajes de las autopistas porteñas. La iniciativa recompensa a quienes ya usan el servicio y los invita a recomendarlo.

Una vez que el usuario del TelePase une a otra persona al sistema de cobro, ambos reciben 50% de descuento en los siguientes tres pases por las autopistas de AUSA. Cada usuario puede invitar hasta cinco amigos y acumular hasta 15 pasadas con descuento.

“Buscamos que los propios usuarios sean protagonistas y ayuden a que más personas descubran la comodidad de TelePase”, expresó la gerente de Comercial y Producto en AUSA, Roberta Ramos.

Y continuó Ramos sobre la llamativa iniciativa de tránsito en los todos peajes del país: “Es una manera de agradecerles y de seguir impulsando la modernización en las autopistas porteñas”.

TelePase: cómo funciona el beneficio y las fechas claves

El mecanismo es simple y totalmente online. Cualquier usuario activo de TelePase puede invitar a un amigo o familiar que no esté adherido al sistema. A continuación, los beneficios por unirse a la iniciativa:

Envío gratuito del dispositivo TelePASE a domicilio para el invitado, si así lo desea.

Hasta 3 pasadas con 50% de descuento para quien refiere y para el nuevo usuario.

Hasta 5 invitados por usuario, pudiendo acumular hasta 15 pasadas bonificadas.

Proceso digital sin trámites presenciales.

Las fechas claves de la iniciativa de AUSA

Vigencia de la campaña : del 4 de noviembre al 15 de diciembre de 2025.

Plazo para usar los beneficios: hasta el 15 de febrero de 2026.

Los beneficios del TelePase en las autopistas