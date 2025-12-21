El folclore en la sangre: una figura histórica del Festival de Jesús María recorrió a caballo más de 500 kilómetros para cumplir un sueño

La cabalgata partió desde Rojas, el pueblo que lo vio nacer, y recorre caminos rurales que atraviesan localidades y provincias de la región.

Nicolás Membriani es un gran ejemplo de perseverancia y amor por sus raíces. Foto: Freepik

Un gran ejemplo de perseverancia y amor por sus raíces es Nicolás Membriani, payador y figura histórica del Festival de Doma y Folklore Jesús María, que comenzó un viaje de más de 500 km a caballo desde su pueblo para llegar al festival que este 2026 celebra sus 60 años de historia.

La cabalgata comenzó en Rojas, el pueblo donde nació, y tiene un camino rural con pueblos y provincias que lo rodean. Para él, un presentador histórico de Jesús María, es una forma de hacerle honor al festival gauchesco y de mantener sus valores en tiempos modernos.

“Hay que aggiornarse a los nuevos tiempos sin dejar de ser un gaucho”, contó en entrevista con Telediario digital, mientras seguía con su camino hasta llegar a Jesús María.

El recorrido de Nicolás Membriani hasta llegar al Festival de Doma y Folklore Jesús María. Video: Instagram/nicomembriani

“La idea fue salir a caballo desde mi tierra natal a mi segunda casa, Jesús María, donde no solo lo artístico me permitió trascender, sino donde también formé una familia”, expresó y remarcó: “Jesús María es mi ciudad adoptiva, es mi segunda casa”. “Es cumplir un sueño y devolverle un poquito de todo lo que Jesús María me dio”, remarcó Nicolás.

Su profunda relación con el Festival de Doma y Folklore Jesús María comenzó hace más de dos décadas, cuando asumió el rol de payador oficial del evento. En esta travesía no camina solo, ya que está acompañado por un amigo, además de colaboradores y vecinos que se suman en distintos tramos para apoyarlo y alertarlo a que no abandone. La organización también contempla caballos de relevo y un esquema logístico preparado para afrontar posibles contingencias climáticas.

Nicolás Membriani. Foto: Instagram.

Nicolás Membriani estaría llegando a la provincia cordobesa aproximadamente el 8 de enero, el día que comienza el festival. El payador ingresaría en caballo al anfiteatro y participaría del encendido simbólico de la llama del festival, un clásico en Jesús María.