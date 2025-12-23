Certificado de Discapacidad 2026: los requisitos excluyentes para acceder al CUD

Quiénes pueden solicitar el carnet, qué documentación se requiere y cómo es el proceso de tramitación de cara al próximo año.

Certificado Único de Discapacidad. Foto: Pixabay

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) funciona como una herramienta clave para el reconocimiento legal de la discapacidad y la garantía de derechos en distintos ámbitos de la vida cotidiana. A través de este documento, las personas pueden acceder a prestaciones y beneficios vinculados a la salud, la educación, el transporte, el empleo y la asistencia social. Por su impacto directo en la inclusión y en la igualdad de oportunidades, resulta esencial comprender cuáles son las condiciones y pasos necesarios para iniciar el trámite y obtenerlo.

Para poder solicitar el CUD o renovarlo, hay que ingresar en el sitio argentina.gob.ar y completar el formulario con los datos de la persona para quien estará destinado el certificado.

Certificado Único de Discapacidad. Foto: Agencia Municipal de Discapacidad.

En 2026, los requisitos para obtener el CUD se mantienen alineados con los criterios médicos y sociales establecidos por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Para iniciar el trámite, el interesado debe contar con un diagnóstico médico actualizado, estudios complementarios que respalden la condición y, en algunos casos, informes de especialistas que detallen el grado de discapacidad.

Además, se solicita presentar documentación personal, como el DNI del solicitante y del acompañante (si lo hubiera), y el comprobante de domicilio. El trámite puede iniciarse de manera presencial o virtual, dependiendo de la jurisdicción, y finaliza con una junta evaluadora interdisciplinaria que determina si corresponde o no la emisión del certificado.

Hay que tener en cuenta que este trámite de salud puede demorar varios días o incluso meses en ser finalizado con éxito, dado que la Junta Evaluadora que es designada en cada caso necesita revisar toda la documentación antes de tomar la decisión de otorgar o no el CUD.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Gobierno argentino

Igualmente, tanto en la versión digital como en papel, aquellos Certificados Únicos de Discapacidad que tengan fecha de vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 obtendrán una prórroga automática, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha del año 2026.

Las afecciones contempladas para solicitar el CUD

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) especificó que las dificultades, enfermedades o discapacidades habilitadas para solicitar un CUD son aquellas de índole intelectual y mental, visual, motor, auditivo, respiratorio, cardiovascular, renal urológico y/o digestivo/hepático, entre otros.

También el CUD reconoce la parálisis, debilidad muscular, amputaciones, enfermedades neuromusculares, ceguera o baja visión, sordera o dificultades auditivas, retraso mental, trastornos del espectro autista (TEA), síndrome de Down u otros trastornos genéticos o neuropsiquiátricos.

Cómo tramitar el CUD de manera virtual

Son los mismos pasos para obtenerlo por primera vez y para renovarlo:

Tenés que escanear todos los documentos que juntaste hasta ahora. Para poder completar el trámite de manera virtual, necesitás tener usuario y contraseña en miBA. Si no estás registrado, seleccioná la opción “Crea una cuenta nueva” y llená los campos solicitados. A continuación, completá los espacios con tus datos y seguí las instrucciones de la página. Formulario Online de Solicitud del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Una vez que tengas el usuario y contraseña, entrá al Cuando hayas cargado el formulario, esperá el correo electrónico con la respuesta a tu solicitud que dice que tu información llegó a la oficina que recibe los formularios. Una persona de la oficina revisará tu solicitud. En el caso de que te falte algo te avisarán por correo electrónico, y luego se te asignará un turno con la Junta Evaluadora. Presentarte ante la Junta Evaluadora en el día y horario del turno que se te informó. Llevá todos los documentos que cargaste en la web.

Cómo tramitar el CUD de manera presencial

1. Presentate en la Sede de Atención Social más cerca a tu domicilio. Si no podés ir vos, puede ir otra persona en tu nombre.

2. Llevá todos los documentos y el formulario o planilla completos.

3. La persona de tu Sede de Atención Social va a revisar todos tus papeles y te va a dar un turno que va a decir qué día y a qué hora tenés que ir al Centro de Evaluación y Orientación de la Discapacidad.

4. Presentate ante la Junta Evaluadora en el día y horario del turno que se te informó. Llevá a la Junta Evaluadora todos los documentos que te dijo la persona de tu Sede de Atención Social.