Una importante farmacia de Argentina en crisis: denuncian cierre de locales y despidos

Una reconocida cadena estaría en un proceso de crisis que incluye el cierre de sucursales y el envío de telegrama de despidos a los empleados.

La cadena de farmacias que debe afrontar una posible quiebra. Foto: Unsplash.

Uno de los locales más elementales para el bienestar y salud de la población son las farmacias. Sin embargo, no escapan a problemáticas y un triste anuncio se conoció días atrás, con el cierre de distintas sucursales y despidos.

Cierres y despidos en una icónica cadena de farmacias

Se trata de Farmacias del Dr. Ahorro, una importante cadena con presencia en distintas provincias del país, aunque su núcleo duro está dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Farmacias del Dr. Ahorro. Foto: Google Maps

Cabe mencionar que su origen ocurrió a través de un empresario mexicano, aunque hace más de una década que opera en Argentina. Sin embargo, hubo mala noticias para sus trabajos, ya que denunciaron el envío de telegramas de despidos, que están acompañados por cierre de sucursales.

Los trabajadores denunciaron que hay 300 puestos de trabajo en riesgo, ya que no se descarta que más locales bajen las persianas.

¿Posible quiebra?

Se desconoce si la firma buscará la quiebra, ya que el panorama que denuncian los empleados es preocupante, según indicó el sitio Anred. Se mencionó que como primer paso se dio la caída en el stock de los medicamentos, por lo que hay depósitos prácticamente vacíos.

Farmacias del Dr. Ahorro. Foto: Google Maps

Incluso explicaron que a lo largo de 2025 no hubo ningún mes en el que se hayan abonado los aportes previsionales por completo, incluso desde septiembre se cortó por completo. Como si fuera poco, en noviembre se abonó en tres cuotas.

Otra de las denuncias de los empleados es que a aquellos que se les envió el telegrama se le ofrece una indemnización bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, en un 50%. Sin embargo, consideran que es ilegal y piden la totalidad del pago.

En sus redes sociales, la cadena de farmacias no dio explicaciones de lo ocurrido y siguen las publicaciones habituales, con un mensaje por la Navidad incluido. Además, siguen ofreciendo compras online y exhibiendo las ofertas del mes de diciembre 2026.