Chau para siempre: un histórico comercio de Buenos Aires cierra después de 40 años y anunció liquidación total en sus productos

Una histórica casa de artículos para el hogar cerrará en enero tras 40 años de actividad. Su propietaria, Karina Suanno, explicó los motivos de la tajante decisión.

Su dueña anunció liquidación total en sus productos.

En una economía compleja, donde muchas veces los salarios terminan siendo un peso notable para ciertos negocios y donde los ingresos no acaban de cubrir los gastos, La Fama Hogar, un comercio emblemático de la ciudad de Bolívar (provincia de Buenos Aires) con cuatro décadas de trayectoria, cerrará definitivamente sus puertas a partir de enero 2026.

Karina Suanno, propietaria de La Fama Hogar, tomó la drástica decisión. Ella está al frente de este lugar desde el 2012. “La situación comenzó a complicarse porque nosotros dependemos mucho de la gente del campo”, expuso Karina, y con esto se refirió al contexto económico que afectó de forma directa las ventas del comercio en los últimos tiempos. La disminución del consumo, el principal flagelo de este emprendimiento familiar.

La historia de La Fama Hogar, un comercio histórico de Bolívar

La historia de La Fama Hogar hay que encontrarla en sus inicios, en 1986, cuando abrió su primer local en la avenida San Martín de Bolívar. Diez años después, el padre de Karina compró el edificio ubicado en la avenida Brown, donde el comercio empezó a funcionar hasta la actualidad. Ese traslado significó la primera gran ampliación del negocio, que en 2014 volvió a crecer, ya bajo la conducción de Karina, tanto en espacio como en variedad de mercadería.

La Fama Hogar, en Bolívar. Foto: Presente Noticias.

“Llegamos a trabajar todos los rubros: motos, piletas, muebles, hogar completo. Con el tiempo y por la competencia, nos fuimos inclinando más hacia muebles, bazar, aromas y blanquería”, detalló.

Durante un período, esa reconversión dio buenos resultados, pero luego el escenario económico volvió a complejizarse. “Empezó a bajar la venta y eso implicó tomar decisiones”, afirmó. La mujer destacó que lleva al frente del negocio 14 años y que la determinación de su cierre no fue sencilla: “Me costó muchísimo, pero es una etapa de cambio. En lo personal es una decisión que tomé con base en un cambio que quiero dar en mi vida”, señaló.

Con este cierre, La Fama Hogar se convierte en el segundo comercio de larga trayectoria en cesar sus actividades recientemente en Bolívar, luego de que Bebidas Centro SA finalizara su labor tras 59 años de presencia en la ciudad.

“Si no fuera por ellos, no estaríamos 40 años en Bolívar”, en referencia a su clientela. También reconoció el acompañamiento de diversas instituciones, como Atramubo, el sindicato de trabajadores, la Municipalidad, la Cámara Bolívar y numerosas entidades locales, incluyendo jardines de infantes, comedores y Bomberos.

Finalmente, Karina informó que quienes estén interesados en el negocio pueden acercarse a avenida Brown 325. El inmueble cuenta con 520 metros cuadrados de salón, 120 de depósito y 14 metros de frente. La Fama Hogar permanecerá abierta hasta el 10 de enero, con toda su mercadería en liquidación a precio de costo.