Año Nuevo Chino: ¿cuándo es en 2026 y qué rituales hacer para atraer la prosperidad y la abundancia?

El Año Nuevo Chino 2026 marcará el inicio del año del Caballo de Madera, una etapa asociada a la acción, la libertad y los nuevos comienzos. La festividad, de origen milenario, combina rituales ancestrales, simbolismo y tradiciones que buscan atraer la buena fortuna, la prosperidad y el bienestar.

Se acerca el Año Nuevo Chino en febrero de 2026. Foto: Reuters.

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más importantes y antiguas del mundo, repleta de simbolismo, rituales y tradiciones que buscan atraer la buena fortuna para el ciclo que comienza.

En el 2026 el Año Nuevo Chino se celebrará el 17 de febrero y reunirá a millones de personas en países de Asia como China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Vietnam y Corea.

Pero, a través del tiempo y principalmente la globalización, la celebración supo extender a otras latitudes por fuera de estos países asiáticos, donde también se realizan rituales y festejos a fin de poder atraer la buena suerte, prosperidad y bienestar.

Celebraciones por el Año Nuevo Chino. Foto: Reuters.

El origen milenario del Año Nuevo Chino

También conocido como el Festival de la Primavera, el Año Nuevo Chino tiene un origen milenario que combina conocimientos de astronomía, agricultura y mitología. Su inicio se remonta a más de 3.000 años, durante la dinastía Shang, cuando las comunidades agrícolas realizaban ceremonias para agradecer las cosechas, honrar a los antepasados y pedir prosperidad para el nuevo año.

Desde entonces, la celebración evolucionó, pero mantuvo su esencia espiritual y simbólica.

El calendario chino se basa en un ciclo de 12 animales, cada uno vinculado a uno de los cinco elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. En 2026, el protagonismo será del Caballo de Madera, un signo asociado con la libertad, la acción y el liderazgo. A su vez, la influencia del elemento fuego potencia cualidades como la pasión, la creatividad y la ambición, lo que convierte al año en un período ideal para iniciar proyectos y asumir nuevos desafíos.

El protagonista será el Caballo de madera durante el 2026. Foto: Imagen generada con IA

Los rituales del Año Nuevo Chino

Durante el Año Nuevo Chino, existen diversos rituales tradicionales que buscan atraer la buena suerte. Uno de los más importantes es la limpieza del hogar, que consiste en ordenar y limpiar profundamente la casa para eliminar las energías negativas acumuladas durante el año anterior. Según se cree, este acto permite que la buena fortuna fluya libremente.

Otro ritual muy utilizado es el de las monedas, que está destinado a atraer la abundancia. Se lleva a cabo colocando dos monedas en una bolsa roja el 1 de febrero, sumando dos más en los días siguientes hasta completar las seis monedas. La bolsa se la deja en un lugar visible y cada año se agrega una moneda adicional como símbolo de crecimiento económico.

Otro ritual es el del arroz, que guarda un importante significado cultural, dado que representa (también) la abundancia y el sustento. Por 10 días se coloca una cucharada de arroz crudo en una taza y transcurrido este período se enciende una vela blanca y se cocina ese arroz junto con otros alimentos.

También, decorar el hogar con flores amarillas es otra tradición que busca atraer la prosperidad y la buena fortuna.

Tradiciones y celebraciones por el Año Nuevo Chino. Foto: Reuters.

