Cancelaron los trenes a Córdoba y Tucumán: cuánto sale viajar en el último servicio larga distancia que sale de Buenos Aires

Trenes Argentinos tiene un último servicio que comienza en CABA y sale de Buenos Aires, ya que termina en otra provincia. Recorridos, precios y horarios, en la nota.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Horas atrás se conoció una mala noticia para los pasajeros de los trenes de larga distancia. Dos de los servicios que viajaban al interior fueron suspendidos de forma definitiva, tal como anunció el gremio La Fraternidad. Sin embargo, todavía queda un tren que llega más allá de Buenos Aires.

El último tren que viaja al interior de Argentina desde Buenos Aires

Se trata del servicio que une a Buenos Aires con Rosario. Luego de la cancelación de los trenes que viajaban a Córdoba y Tucumán, todavía se puede recorrer otras provincias a bordo de este transporte que resulta muy económico.

El interior de los trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Cabe recordar que el tren de larga distancia que conecta a CABA con Rosario cuenta con un total de 11 estaciones: sale desde Retiro y se detiene en Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gdor. Castro, Ramallo, San Nicolás, Emp. Villa Constitución, Arroyo Seco, Rosario Sur y Rosario Norte.

Actualmente, hasta el 9 de enero, hay una salida diaria desde Retiro a las 19:30, mientras que desde Rosario Norte sale un tren por día a 03:01.

Los precios para viajar en este tren en el recorrido completo van desde los $11.700 en Primera, mientras que en Pullman el boleto comienza en los $14.000.

Horarios y recorrido del tren que une a Rosario y Buenos Aires. Foto: Trenes Argentinos

Descuentos y beneficios para comprar pasajes de trenes larga distancia

Algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de adquirir los pasajes, como descuentos y beneficios.

A través de la página de Trenes Argentinos, hay un descuento del 10%.

Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje.

Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje.

Los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia.

Los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.

Más allá de la compra online, los boletos para viajar están disponibles en las boleterías habilitadas por Trenes Argentinos, que se pueden consultar en el siguiente link.