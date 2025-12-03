Escapadas en Buenos Aires por menos de $15.000: 3 destinos económicos para viajar en tren durante diciembre

Trenes Argentinos actualizó su lista de precios, con los pasajes disponibles para diciembre, enero y febrero. Todos los detalles, en la nota.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Buenos Aires cuenta con muchos lugares para conocer, sin necesidad de gastar grandes cifras de dinero. El uso de los trenes de larga distancia sirve como ahorro para las familias, que pueden elegir destinos por menos de $15.000 durante diciembre 2025.

Trenes Argentinos compartió días atrás los precios, recorridos y horarios de los servicios que funcionarán en diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026. Estas fechas coinciden con las vacaciones de muchas personas, por lo que resulta ideal averiguar los precios y ahorrar en comparación a otros transportes.

Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.

Cabe recordar que los pasajes se venden en las estaciones de Retiro, Constitución, Once, las estaciones intermedias habilitadas y el sitio web, que ofrece un descuento del 10%en las compras. Los jubilados tienen un 40% de rebaja al realizar la compra, y las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán obtener su pasaje sin cargo a través de la página oficial de la compañía.

Tres destinos de Buenos Aires para viajar en tren por menos de $15.000

Chascomús

Esta ciudad clásica de Buenos Aires es una de las estaciones del recorrido que conecta a CABA con Mar del Plata. Incluso, está en la parte inicial del camino, por lo que resulta más económico que otros destinos de la misma línea.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

Hasta el 11 de diciembre, circularán dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17. El regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21.

Desde el 12, pasan a ser tres viajes de ida y vuelta por día, “con salidas desde Constitución a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que desde Mar del Plata regresarán a la 1:11, 14:21 y 16:10″.

Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Desde el viernes 12 de diciembre su horario de partida será a las 14:17 y el retorno a las 23:40.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 6:12, 11.33 y 17:13, de Mar del Plata vuelven a la 1:11, 14:34 y 16.19. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 6.11, 11.09 y 17:02, desde la terminal porteña y a la 1:11, 14:05 y 15:57 desde la ciudad marplatense.

Cuánto sale ir a Chascomús en tren

Pullman: $11790.00 c/u.

Primera: $9990.00 c/u.

Chivilcoy

A menos de 200 kilómetros de Ciudad de Buenos Aires, esta ciudad cuenta con todos los atractivos para una escapada: calma, gran oferta gastronómica y sitios para conocer. Es una de las paradas del servicio que finaliza en Bragado.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

Funcionan tres servicios semanales que parten desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a las 1:55.

Cuánto sale ir a Chivilcoy en tren

Pullman: $6030.00 c/u.

Primera: $5040.00 c/u.

Chacabuco

Este pueblo bonaerense es parte del trayecto que conecta a CABA con Junín. En la parte final de recorrido, aparece este sitio que permite a sus visitantes empaparse de la cultura local, así como sus paisajes llenos de paz.

El centro del pueblo de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Foto: Municipalidad de Chacabuco.

Este servicio cuenta con una salida diaria que parte de Retiro a las 18:15 con destino a Junín y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados.

Cuánto sale ir a Chacabuco en tren

T1 (lunes, viernes y domingos)

Pullman: $12050.00 c/u.

Primera: $10040.00 c/u.

T2 (martes, miércoles, jueves y sábado)