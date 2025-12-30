Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: todas las líneas que no funcionan este martes 30 de diciembre

En el marco de nuevos reclamos salariales, un grupo de líneas de colectivos no prestan servicio en los últimos días del año. Conocé todo, en la nota.

Paro de colectivos en Buenos Aires. Foto: NA/Mariano Sánchez.

Un nuevo paro de colectivos afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de una disputa salarial. Este martes 30 de diciembre se presentan nuevas complicaciones para viajar, entre denuncias de los trabajadores de las empresas de transporte.

Cabe recordar que los servicios de El Nuevo Halcón S.A. atraviesan dificultades para funcionar correctamente. Tanto el 148 como el 502 están de paro hace días, por lo que no hacen sus recorridos producto de un reclamo por dinero adeudado.

Colectivo de la línea 148. Foto: X

Nuevo paro de colectivos en el AMBA

En este marco, nuevas líneas detuvieron sus servicios este martes 30.

Según lo expresado por los trabajadores de El Nuevo Halcón S.A., se les debe aguinaldo, viáticos y cargas sociales, por lo que optaron por hacer retención de tareas.

En este contexto, los choferes marcharon a la puerta de la empresa MOQSA, por lo que esta firma decretó que tampoco brindaría servicio.

Cambia el recorrido de la empresa de colectivos. Foto: X @159MOQSA

De esta manera, se suman al paro las líneas de colectivos 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619. Mientras tanto, se espera una respuesta por parte de las empresas, para que se retomen los servicios afectados.

No se descarta que los trabajadores vayan a protestar a otras empresas, con el objetivo de que el reclamo tenga más fuerza.

Todas las líneas de colectivo de paro

148, 159, 219, 300, 372, 502, 584, 603 y 619.

Cambia una icónica línea de colectivos de CABA

Una histórica línea de colectivos que une la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del Conurbano bonaerense cambia para siempre. Se trata de la línea 182, que atraviesa zonas clave del AMBA y es utilizada a diario por miles de pasajeros que dependen de este servicio para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites.

Dejan de funcionar dos ramales de la línea 182. Foto: Instagram @metropol_ar

La decisión de eliminar dos de sus ramales más concurridos generó sorpresa y preocupación entre los usuarios habituales, ya que se trata de recorridos muy utilizados y con fuerte impacto en la conectividad entre CABA y el Gran Buenos Aires. El cambio ya comenzó a implementarse y modifica de manera definitiva el funcionamiento de la línea.

El recorrido principal de la línea 182 conecta José C. Paz con Parque Avellaneda, atravesando distintos municipios del Conurbano y barrios de la Ciudad de Buenos Aires, lo que la convierte en una de las líneas más importantes para el traslado diario entre ambas jurisdicciones.

Los ramales de la línea 182 que fueron eliminados

Lo que comenzó con frecuencias cada vez más largas terminó en la eliminación del servicio de los ramales Emaús y Villa. De esta manera, solo continúa operativo el ramal Rosales, que presta servicio a los usuarios de la zona de El Palomar y Haedo Norte.