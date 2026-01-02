El truco más importante del aire acondicionado: cómo hacer para que enfríe mejor la casa

Sin moverse de casa, se puede mejorar el funcionamiento de este electrodoméstico que se vuelve fundamental en la ola de calor.

Aire acondicionado. Foto: Unsplash

El aire acondicionado se vuelve uno de los dispositivos más importantes del hogar cuando golpea una ola de calor. Por esto mismo, es fundamental cuidarlo y mantenerlo en buen estado, incluso con trucos o consejos para seguir que optimizan su funcionamiento.

Un problema habitual en estos electrodomésticos es que no enfrían como deberían e incluso como lo hacían antes. Esto puede derivar en una consulta con un especialista o algún otro gasto que no estaba en los planes.

Aire acondicionado. Foto: Freepik.

La buena noticia es que casi siempre la solución puede estar al alcance del usuario, sin tener que pasar por un técnico. Fabricio, dueño de un taller de reparación de estos equipos, habló con LN+ y reveló información fundamental para las personas.

“Si un aire no funciona, hay que observar cómo está trabajando”, explicó en primer lugar. Además, dio detalles de cada tipo, y las complicaciones que pueden traer.

Por ejemplo, los equipos centrales deben tener una revisión del compresor, los ventiladores y el estado de los filtros. En lo que tiene que ver con los split, hay controles más fáciles desde casa: “Los usuarios pueden mirar debajo de la tapa y ver si los filtros están limpios”.

Aire acondicionado. Foto: Freepik

Limpiar los filtros del aire acondicionado

Los filtros juegan un papel clave en el funcionamiento del aire acondicionado. Ante la acumulación de tierra o suciedad, puede disminuir la fuerza del equipo. La buena noticia es que tiene una simple solución.

“Los filtros se pueden lavar a mano, con agua de la canilla”, indicó el especialista. Con levantar la tapa principal del aire se puede acceder a este sitio en los aires acondicionados.

Y aclaró: “Se rompen si se los friega con algo duro. Con la mano y agua, la suciedad sale bien”. Por esto mismo, se descarta el uso de otros productos de limpieza, ya que pueden generar consecuencias negativas.

Aire acondicionado; electrodoméstico; limpieza. Foto: Unsplash.

Más fallas habituales del aire acondicionado

Una falla que puede aparecer en el aire tiene que ver con el gas, aunque hizo una importante aclaración. El especialista explicó que el gas no se gasta de manera automática, sino que tiene que haber una falla para que esto ocurra.

Más allá de que esta prueba sí debe hacerla un especialista, el usuario puede averiguarlo antes: “Se puede poner la mano en la turbina delantera. Si sale aire natural y no frío, puede ser una señal de que falta gas”.

El impacto de una ola de calor en el aire acondicionado

Un dato a tener en cuenta es que una ola de calor o un fuerte salto en la temperatura puede disminuir la capacidad del aire acondicionado. Más allá de eso, el equipo debe funcionar de manera óptima y marcar un claro cambio en el ambiente, o en caso contrario acudir a un experto.

Aire acondicionado. Foto: Freepik

Además, la exposición al sol, el espacio del lugar y la cantidad de personas adentro puede afectar el resultado de este electrodoméstico en situaciones extremas.