Una localidad argentina sumó una parada de colectivos con aire acondicionado. Foto: Freepik.

Una localidad argentina dio un paso clave en la mejora del transporte público al poner en funcionamiento su primera parada de colectivos con aire acondicionado. La iniciativa busca hacer más cómoda la espera de los pasajeros frente a las altas temperaturas del verano y el frío del invierno.

La nueva estructura ya está operativa en San Juan, ubicada en la Plaza Madre Universal, y forma parte de un plan de modernización urbana orientado a mejorar la experiencia de quienes utilizan el transporte público a diario.

Se trata de un módulo cerrado, vidriado y con tecnología integrada, que establece un nuevo estándar en infraestructura urbana y que será replicado en otros puntos estratégicos de la ciudad.

¿Cómo es la parada de colectivos climatizada?

El módulo presenta un diseño moderno y completamente cerrado, lo que llevó a muchos vecinos a apodarlo “la pecera” por su estructura de vidrio. Su principal diferencial es el sistema de climatización frío-calor, que permite mantener una temperatura confortable en el interior y resguardar a los usuarios de condiciones climáticas extremas.

Además, cuenta con puerta corrediza automática, bancos para la espera, iluminación interior y exterior, y una pantalla digital informativa que muestra datos en tiempo real sobre los servicios de transporte. Este sistema permite que los pasajeros accedan a información actualizada mientras aguardan la llegada del colectivo.

¿Dónde está ubicada la primera parada con aire acondicionado?

La primera parada inteligente fue instalada en un sector céntrico y de alto movimiento: la Plaza Madre Universal, sobre la Avenida Libertador. Desde el municipio explicaron que el lugar fue elegido por la gran afluencia diaria de usuarios del transporte público.

Por el momento, el módulo funciona como prueba piloto, lo que permitirá evaluar su funcionamiento y realizar eventuales ajustes antes de avanzar con nuevas instalaciones.

¿Habrá más paradas inteligentes en la ciudad?

La inauguración forma parte de un plan integral que contempla la colocación de seis paradas climatizadas en distintos puntos estratégicos de San Juan, especialmente en zonas con gran circulación de pasajeros.

Las próximas ubicaciones previstas son:

Accesos a la Universidad Nacional de San Juan

Esquina de Avenida Ignacio de la Roza y Meglioli

Frente a la Universidad Católica de Cuyo

Calle Rastreador Calívar , cerca del edificio municipal

Frente al Hospital Marcial Quiroga

¿Cuál es el objetivo del proyecto?

Según indicaron las autoridades locales, la iniciativa apunta a modernizar el sistema de transporte urbano y revalorizar el espacio público. La incorporación de paradas climatizadas busca ofrecer mayor comodidad, seguridad e información a los usuarios del colectivo.

Con este proyecto, San Juan se suma a las ciudades que apuestan por infraestructura inteligente, enfocada en mejorar la experiencia cotidiana del transporte público y adaptada a las necesidades de los ciudadanos.