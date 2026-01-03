Duty Free 2026: la guía definitiva de descuentos y reintegros para ahorrar en los aeropuertos.

Si viajás al exterior este verano, el Duty Free puede ser tu mejor aliado. Con reintegros que alcanzan el 30% y topes de hasta $40.000. Conocé qué tarjetas usar, cuáles exigen pago con el celular y hasta cuándo están vigentes las promociones.

Duty Free Ezeiza. Foto buenosaires.shopdutyfree.com

El inicio de la temporada alta se convierte en una época donde los aeropuertos se llenan de pasajeros y existen quienes buscan aprovechar las compras libres de impuestos propias de las zonas de embarque. Enero de 2026 llega con una batería de promociones bancarias para aprovechar al máximo las ofertas en Ezeiza y Aeroparque.

Es fundamental recordar que solo pueden acceder a estos beneficios aquellos pasajeros de vuelos internacionales, no así aquellos que participen de vuelos de cabotaje, es decir, dentro del territorio nacional.

Duty Free Ezeiza. Foto: Facebook / Duty Free.

Bancos con mayor reintegro

Las mejores promociones están destinadas a los clientes de Banco Macro o Banco Hipotecario. Estas entidades ofrecen los descuentos más agresivos de la temporada, aunque para disfrutarlos se debe pagar bajo ciertas modalidades específicas.

Banco Macro ofrece un 30% de reintegro pagando con Visa Signature exclusivamente a través de NFC, es decir, no con la tarjeta de plástico. La promoción estará vigente hasta el 28 de febrero con un tope de 30 mil pesos.

Banco Hipotecario presenta oportunidades de ahorro del 30%, también mediante el pago vía NFC con tarjetas VISA. En este caso, la promoción se extiende hasta el 31 de enero con un tope de 25 mil pesos.

Otros descuentos

Aeropuerto. Foto: Unsplash.

Existen otras promociones habilitadas con diferentes entidades bancarias, pero lo cierto es que sus beneficios son menores. Están habilitadas para distintos tipos de medios de pago.

Banco Comafi es la opción ideal para aquellos habitúes de la tarjeta plástica. Ofrece un 20% de reintegro con Visa Signature/Platinum o Mastercard Black/Platinum. Su vigencia rige hasta el 31 de enero y alcanza el tope más alto de esta oportunidad con 40 mil pesos.

El Banco BBVA brinda un 20% de ahorro pagando con Visa o Mastercard, pero únicamente vía NFC. El tope es de 25 mil pesos y vence el 31 de enero.

Por último, el Banco Galicia también ofrece descuentos y reintegros, pero su porcentaje es el peor del mercado. Un 10% . Como diferencial, el beneficio se mantiene activo hasta el 31 de marzo.

Se debe pagar obligatoriamente con NFC, es decir, no es válido la tarjeta plástica, por más que sea contactless, y el tope es de 20 mil pesos.