Viajar gratis en subte es posible: cómo obtener este beneficio en un solo paso

Una conocida billetera digital activó su reintegro total para el transporte porteño. Cuál es y hasta cuándo estará disponible esta promoción.

El detalle de los colores en la estación Loria Foto: Wikipedia

Moverse gratis por la Ciudad de Buenos Aires ahora es posible gracias a algunos beneficios otorgados por billeteras virtuales, que le reintegran a sus clientes el total del monto del boleto de subte.

Durante todo diciembre, la plataforma de Buepp ayudar a reducir los gastos diarios en medio de la inflación y las subas de precios, ofreciendo un 100% de reintegro en viajes en subte. Este beneficio puede aplicarse fácilmente para los clientes que cuenten con una tarjeta compatible, un celular con NFC y la app oficial para comenzar a recibir el reintegro en cada viaje habilitado.

Cómo viajar gratis en subte con Buepp Foto: buenosaires.gob.ar

Viajar gratis en subte con Buepp: cómo funciona el beneficio

El descuento se aplica automáticamente al pagar con una tarjeta compatible y no requiere trámites adicionales. Los pasos son simples:

Contar con una tarjeta de débito Visa del Banco Ciudad.

Asociarla a la app oficial de Buepp o a plataformas compatibles como Google Pay o MODO, usando la función NFC.

Realizar el pago en los molinetes habilitados para contactless en las estaciones de subte.

Cada vez que se abona el viaje, el importe se cobra de manera normal y luego se devuelve el total del pasaje. Los reintegros con débito se acreditan en la cuenta en un plazo de hasta 15 días hábiles.

El reintegro máximo es de 10.000 pesos por mes. La promoción está disponible todos los días, sin restricción horaria, y su vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar el cupo asignado. Es importante tener en cuenta que la promoción funciona únicamente en dispositivos Android que permitan pagos NFC.

La aplicación BUEPP fue lanzada por el Banco Ciudad.

Además de los viajes en subte, Buepp mantiene durante diciembre devoluciones en distintos rubros dentro de la Ciudad, incluyendo comercios físicos, consumos diarios y propuestas culturales. Para quienes se mueven frecuentemente en subte, este ahorro puede marcar una gran diferencia hasta fin de año.

Cómo viajar gratis en colectivos y subtes con la aplicación de Mercado Pago

Mercado Pago sacó una promoción especial durante diciembre para aquellos usuarios diarios del transporte público. Consiste en el reintegro total del valor del pasaje en colectivos y subtes durante el último mes del año. Para hacer efectivo el beneficio, hay que activarlo desde la aplicación.

Mercado Pago, aplicación. Foto: Mercado Pago

¿Cómo activar la promoción?

Paso a paso, cómo activar el beneficio de Mercado Pago.

Ingresar a la cuenta de Mercado Pago.

Dirigirse a la sección de beneficios.

Buscar “Transporte con QR” y activar el beneficio.

Apretar en la opción “Pagar viaje con QR” al subir al transporte.

Acercar el código a la máquina validadora mediante la cual se cobran los pasajes.

Algunas consideraciones importantes a tener en cuenta son el tiempo de acreditación y los medios de pago: el reintegro puede demorar 72 horas hasta impactar y se debe tener dinero en cuenta o una tarjeta vinculada para efectuar el pago.