“Con un sueldo de $1,5 millones es difícil moverse”: el difícil momento que atraviesa el turismo en Mar del Plata de cara al verano 2026

La temporada de verano en Mar del Plata enfrenta una fuerte caída en la ocupación hotelera y el consumo. “Tendría que remitirme al 2000 o 2001, cuando se preveía la crisis. Me puede fallar la memoria, pero estamos flojos”, dijo el secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la ciudad.

Jesús Osorno, el secretario de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, afirmó que la actividad turística que está teniendo este diciembre le recuerda a los niveles que experimentó en el 2000 y 2001, previo al estallido de la crisis económica. La caída en la ocupación hotelera y el menor consumo veraniego, los grandes responsables.

“Tendría que remitirme al 2000 o 2001, cuando se preveía la crisis. Me puede fallar la memoria, pero estamos flojos”, aseguró Osorno. Los dichos fueron realizados en una entrevista con Radio Con Vos, al ser preguntado por el estado actual en la ciudad costera. La respuesta revela índices más bajos de lo esperado en Navidad. Aunque el escenario mejorará en Año Nuevo, el promedio será de entre 50% y 60% de ocupación en la ciudad.

El empresario aclaró que el impacto no es uniforme, y que en algunas zonas los números pueden ser algo más altos, como en los hospedajes céntricos, pero que a nivel general, la situación es complicada.

En relación con lo que se espera para el resto del verano, Osorno mantuvo la cautela y descartó la posibilidad de una ocupación plena. “El país no está al 100%. Somos optimistas, pero hay una crisis en el bolsillo que se hace sentir. Decir que vamos a estar al cien es mucho”, vaticinó.

¿Por qué cayó el turismo este verano?

Las dificultades que afronta el sector que vive del turismo interno se explicaría a partir de un cambio de comportamiento por parte de los visitantes. Según Osorno, muchos optan por ir a Brasil o Uruguay, e incluso algunos no pueden tomarse vacaciones por falta de recursos económicos. Sin embargo, para el hotelero el principal problema sigue siendo la falta de poder adquisitivo. “Brasil se puso más caro que Mar del Plata. Es un conjunto de factores, pero el bolsillo pesa más que todo”.

“Con un sueldo promedio de un millón y medio es muy difícil moverse en la Argentina”, explicó, y advirtió que muchas familias no podrán viajar. Además, existen casos de algunos establecimientos que decidieron no abrir durante las fiestas, ya que “les sale más caro abrir que permanecer cerrados en Navidad y Año Nuevo.”

Esto se debería, en palabras del empresario, a que ciertos sectores que solían vacacionar en la costa dejaron de hacerlo. “Falta el turismo de grupos que venía de Mendoza, Córdoba o Santiago del Estero y se alojaba en ese tipo de lugares”, detalló.

Por último, se refirió a la situación económica general: “El Gobierno está resolviendo la parte macro, pero en las empresas de consumo diario y en las PyMEs, que en Mar del Plata son mayoría, se siente fuerte: no están las ventas como siempre”.