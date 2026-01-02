El dólar oficial subió 15 pesos en la primera jornada del 2026 y el riesgo país alcanzó su menor valor en dos semanas

La divisa norteamericana cerró a $1.495 en el debut de las nuevas bandas cambiarias. En tanto, el indicador del JP Morgan se ubicó en 556 unidades.

Dólares. Foto: REUTERS

El dólar oficial en el Banco Nación cerró la primera jornada hábil del 2026 a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, con una suba de $15 con relación al cierre del 2025.

Esto tiene que ver con la nueva actualización de las bandas de flotación y con la medida del Banco Central que combina ajuste por inflación pasada y un programa gradual de acumulación de reservas.

Modificaciones en el diseño del billete de 100 dólares. Foto: REUTERS

En tanto, el riesgo país bajó 15 unidades y operaba en 557 puntos básicos, el menor nivel desde el 17 de diciembre.

Por su parte, las acciones argentinas que operan en Wall Street cotizaban mixtas, aunque con mayoría de rojos.

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

Para completar el mercado cambiario, el dólar MEP se negociaba a $1503,44 y el contado con liqui se vendía a $1540,74. Para cerrar, el dólar blue cerró a $1530, sin cambios con respecto al cierre de 2025.