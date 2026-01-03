La Cajita Feliz de “Friends” llega a la Argentina: qué trae y cuándo estará disponible en locales

Tras el éxito en Europa y América Latina, la icónica caja inspirada en la serie de los 90 llega al menú con una edición especial que promete figuras coleccionables, un diseño exclusivo y un guiño al fenómeno retro.

McDonald’s x Friends. Foto: X (Twitter).

La nostalgia vuelve a ser protagonista en el menú de McDonald’s. Esta vez, la cadena de comidas rápidas prepara el lanzamiento en la Argentina de una edición especial de la Cajita Feliz inspirada en Friends, la mítica serie que marcó a toda una generación y que, a más de 20 años de su final, sigue siendo un fenómeno global gracias al streaming y la cultura pop.

Aunque aún no se difundió más que un flyer en las cuentas oficiales de la cadena, la experiencia en otros países permite anticipar una propuesta que promete convertirse en tendencia, especialmente entre adultos jóvenes, fanáticos de la serie y coleccionistas.

McDonald’s x Friends. Foto: x / @McDonalds_Ar.

En cuanto al lanzamiento, que rápidamente dio de qué hablar en redes sociales como X (antes Twitter), se estipula que será el martes 6 de enero de 2026, en plena temporada de verano. Esta información corresponde a la fecha reflejada en el flyer.

En cuanto al precio, podría ser similar al combo “Doble Stranger Burger Sándwich”, alusivo a la popular serie Stranger Things. Su costo, según la app de McDonald’s, es de $20.700.

Los muñecos coleccionables podrían no estar incluidos en el combo, tal como sucedió con la colaboración de McDonald’s y Fórmula 1, donde los autos se adquirían por un monto adicional.

Qué trae la Cajita Feliz de Friends, según los lanzamientos internacionales

En mercados como España, Brasil, Francia y México, McDonald’s lanzó durante 2024 y 2025 ediciones especiales de Friends que rápidamente se volvieron virales.

El eje estuvo puesto en coleccionables temáticos inspirados en los seis protagonistas: Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe.

McDonald’s x Friends. Foto: X / @NaNy_oky.

Las Cajitas Felices incluyeron pequeñas figuras, accesorios y objetos decorativos vinculados a escenas y símbolos icónicos de la serie, como el famoso marco amarillo de la puerta del departamento de Monica, el sillón reclinable de Joey y Chandler o la guitarra de Phoebe. Cada pieza estaba pensada como parte de una colección, lo que incentivó compras repetidas y visitas frecuentes a los locales.

A esto se sumó un packaging exclusivo, con cajas ilustradas especialmente para la campaña, frases emblemáticas y una estética que remite de inmediato al universo Friends. En cuanto al box, se espera que traiga lo típico: un combo completo de hamburguesa, papas fritas y gaseosa regular. En otros países, se ha reemplazado a la hamburguesa por nuggets de pollo.

McDonald’s x Friends. Foto: X (Twitter).

Lejos de ser una promoción pensada solo para chicos, la Cajita Feliz de Friends apunta de lleno a un público adulto que creció con la serie. En varios países, el lanzamiento generó largas filas, publicaciones virales en redes sociales y hasta reventa de los juguetes en plataformas de e-commerce.