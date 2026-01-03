Lo consideran el túnel más importante de la provincia de Buenos Aires: pasa debajo del tren y terminará con el tráfico de una avenida clave

Si bien la circulación de vehículos está habilitada, se continuará con los trabajos faltantes en las veredas del entorno.

Pasa por debajo del Tren Roca Foto: Instagram @mariano.cascallares

El municipio de Almirante Brown habilitó el nuevo túnel de la calle Carlos Diehl en Longchamps, bajo las vías del tren Roca, una obra que había quedado paralizada a fines de 2023 y fue retomada con financiamiento provincial y municipal. Según destacaron autoridades locales, el paso bajo nivel ya es utilizado por miles de vehículos por día y se proyecta como un alivio para los embotellamientos que se registraban en los cruces a nivel de la zona.

La infraestructura cuenta con dos carriles para el tránsito vehicular, calles colectoras, veredas renovadas, iluminación LED y cruces peatonales con rampas, pensados para mejorar la seguridad de peatones y personas con movilidad reducida. El túnel forma parte de un paquete de obras que incluye otros pasos bajo nivel en Rafael Calzada y Adrogué, además del viaducto “Papa Francisco” sobre la ruta 4, que fue distinguido recientemente por la Asociación Argentina de Carreteras como obra vial urbana del año.

Desde la comuna señalaron que los nuevos pasos permiten reducir tiempos de viaje, ordenar la circulación de colectivos –como las líneas 79 y 506– y disminuir el riesgo de siniestros en cruces ferroviarios, al eliminar barreras y pasos a nivel en sectores de alto flujo. El municipio planteó que la estrategia es consolidar un anillo de conectividad interna que facilite la vinculación entre barrios y el acceso a polos industriales y comerciales del partido.

Obra clave en la Provincia Foto: Instagram @mariano.cascallares

El intendente Mariano Cascallares destacó que “la apertura de este cruce es una mejora concreta para nuestros vecinos porque agiliza la circulación, brinda más seguridad y sigue fortaleciendo la integración de nuestras localidades”.

El túnel clave Foto: Instagram @mariano.cascallares

Detalles de la obra

Desde la comuna informaron que en la zona circulan más de 20.000 vehículos por día. La traza es un paso clave para la circulación del transporte público, ya que pasan las líneas de colectivo 506 (ramales Gendarmería-San José por Bynnon y por Hospital) y la 79 (que conecta Constitución con San Vicente).

De esta manera, los detalles de la obra son los siguientes: