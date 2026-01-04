No es vacío ni matambre: cuál es el corte de carne que eleva cualquier asado argentino, según Taste Atlas

La guía culinaria global destacó a un clásico de la parrilla nacional como el mejor corte de carne para el asado argentino. Cuáles son sus características, por qué se impone sobre otros cortes tradicionales y qué lugar ocupa en el ranking mundial.

El corte estrella del asado argentino, según expertos internacionales. Foto: Reuters/Agustin Marcarian.

El asado es mucho más que una comida en Argentina: es un ritual social, una tradición que atraviesa generaciones y que define encuentros familiares y reuniones de amigos. En torno a la parrilla, la elección del corte de carne suele generar debates apasionados.

Vacío, tira de asado, costilla o matambre tienen defensores históricos. Sin embargo, un reciente ranking internacional volvió a encender la discusión al señalar cuál es, para los expertos, el corte más rico y representativo del asado argentino.

El corte estrella del asado argentino, según expertos internacionales. Foto: Instagram @asadodeobra

Según la prestigiosa guía gastronómica Taste Atlas, especializada en relevar y clasificar platos tradicionales de todo el mundo, el bife de chorizo es el mejor corte de carne argentino para la parrilla.

El reconocimiento no es menor: dentro del listado global de cortes de carne, este clásico nacional se ubica en el cuarto puesto, solo superado por tres especialidades brasileñas (picanha, fraldinha y alcatra), lo que reafirma su calidad y prestigio a nivel internacional.

Desde Taste Atlas describen al bife de chorizo como “un corte equivalente al New York strip steak, el striploin o el lomo alto en otras tradiciones culinarias”.

Bife de chorizo, el corte de carne ideal para el asado. Foto: Taste Atlas.

Se trata de un bife grueso, jugoso y de sabor intenso, caracterizado por una capa de grasa que cumple un rol clave durante la cocción, ya que aporta humedad y potencia el gusto final. Además, existen distintas presentaciones, como el bife de chorizo angosto o el bife de chorizo mariposa, muy valoradas por los parrilleros experimentados.

La publicación también subraya un aspecto que suele pasar desapercibido para muchos consumidores: la calidad del corte se puede evaluar observando su proporción de grasa. “Si querés juzgar la calidad de un asado o de un asador, pedí este filete”, señalan desde Taste Atlas. Y agregan una advertencia contundente: un exceso de grasa puede ser señal de un bife de menor calidad, elegido por ser más económico.

Bife de chorizo, el corte de carne ideal para el asado. Foto: Pinterest.

El reconocimiento al bife de chorizo no solo destaca sus cualidades gastronómicas, sino que también refuerza su lugar central dentro de la identidad culinaria argentina. En un país donde la carne vacuna ocupa un rol protagónico, este corte logra un equilibrio ideal entre terneza, sabor y jugosidad, lo que explica por qué cada vez más asadores lo eligen como la estrella de la parrilla.

El ranking de Taste Atlas también incluye otros platos y cortes emblemáticos que reflejan la diversidad de la cocina nacional. Entre los diez mejores platos de carne de la Argentina aparecen clásicos indiscutidos como la milanesa napolitana, la tira de asado, el vacío y el asado con cuero, además de preparaciones tradicionales como el matambre relleno y la colita de cuadril.

El corte estrella del asado argentino, según expertos internacionales. Foto: Freepik.

En tiempos donde la gastronomía argentina gana cada vez más visibilidad en el mundo, este tipo de reconocimientos internacionales no solo reafirman tradiciones, sino que también invitan a redescubrir cortes históricos con una nueva mirada.

Para el próximo asado, la recomendación de los expertos es clara: el bife de chorizo se impone como una apuesta segura para quienes buscan sabor, calidad y tradición en cada bocado.

Los 10 mejores platos de carne en la Argentina, según Taste Atlas