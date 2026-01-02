La mejor forma de potenciar el sabor del asado: el secreto del norte argentino para condimentar la carne
Originaria de Bolivia pero adoptada en Salta, Jujuy y Tucumán, se convirtió en el acompañamiento ideal para la carne a la parrilla y suma un toque auténtico del norte argentino al asado.
El asado esconde un sinfín de secretos sobre cómo prepararlo, con qué condimentarlo, y demás cuestiones, y en ese sentido, aunque el chimichurri y la salsa criolla son los acompañamientos ideales, el noroeste de nuestro país hay una alternativa que sorprende por su picor y frescura: la llajua.
Es originaria de Bolivia, esta salsa se popularizó en provincias como Salta, Jujuy y Tucumán.
Principalmente, aporta un toque distintivo a la carne a la parrilla. Y es que su combinación de tomate, ají locoto y cebolla verde ofrece un equilibrio perfecto entre picante, acidez y frescura, potenciando el sabor ahumado de los cortes.
La llajua: la salsa ideal para el asado
No solo agrega un picante natural, también cumple varias funciones que mejoran la experiencia de comer carne a la parrilla. Por ejemplo, algunas de ellas son:
- Realza el sabor: intensifica los cortes grasos sin opacarlos.
- Equilibra la grasa: la acidez del tomate y la frescura de la cebolla limpian el paladar.
- Potencia el ahumado: el contraste entre los ingredientes crudos y la carne intensifica los aromas.
- Evita la saturación: permite disfrutar de varias porciones sin que el asado se vuelva pesado.
- Ligera y refrescante: ideal para climas cálidos del norte argentino.
- Rápida de preparar: lista en minutos, se convierte en un acompañamiento práctico y versátil.
¿Cómo preparar llajua casera?
Preparar llajua en casa es bastante sencillo y se necesitan pocos ingredientes:
- 2 tomates maduros
- 1 ají locoto (o similar si no se consigue)
- 1 cebolla verde
- Sal a gusto
- Chorrito de agua opcional
La preparación:
Lavar y cortar los tomates y el ají en trozos grandes. Picar la parte verde de la cebolla. Colocar todos los ingredientes en una licuadora, procesadora o mortero. Triturar hasta obtener una pasta homogénea y espesa. Ajustar la sal y el nivel de picante al gusto.
Un consejo a tener en cuenta es que hay que usarla de inmediato o dejarla reposar unos minutos para integrar los sabores.
Con esta receta, la llajua se convierte en un acompañamiento fresco, ligero y picante, ideal para cualquier corte de carne y un toque del auténtico norte argentino en cada asado.