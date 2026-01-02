La mejor forma de potenciar el sabor del asado: el secreto del norte argentino para condimentar la carne

Originaria de Bolivia pero adoptada en Salta, Jujuy y Tucumán, se convirtió en el acompañamiento ideal para la carne a la parrilla y suma un toque auténtico del norte argentino al asado.

El asado y una forma diferente de condimentar la carne. Foto: Unsplash.

El asado esconde un sinfín de secretos sobre cómo prepararlo, con qué condimentarlo, y demás cuestiones, y en ese sentido, aunque el chimichurri y la salsa criolla son los acompañamientos ideales, el noroeste de nuestro país hay una alternativa que sorprende por su picor y frescura: la llajua.

Es originaria de Bolivia, esta salsa se popularizó en provincias como Salta, Jujuy y Tucumán.

Principalmente, aporta un toque distintivo a la carne a la parrilla. Y es que su combinación de tomate, ají locoto y cebolla verde ofrece un equilibrio perfecto entre picante, acidez y frescura, potenciando el sabor ahumado de los cortes.

Distintas formas de condimentar un asado.

La llajua: la salsa ideal para el asado

No solo agrega un picante natural, también cumple varias funciones que mejoran la experiencia de comer carne a la parrilla. Por ejemplo, algunas de ellas son:

Realza el sabor : intensifica los cortes grasos sin opacarlos.

Equilibra la grasa : la acidez del tomate y la frescura de la cebolla limpian el paladar.

Potencia el ahumado : el contraste entre los ingredientes crudos y la carne intensifica los aromas.

Evita la saturación : permite disfrutar de varias porciones sin que el asado se vuelva pesado.

Ligera y refrescante : ideal para climas cálidos del norte argentino.

Rápida de preparar: lista en minutos, se convierte en un acompañamiento práctico y versátil.

¿Cómo preparar llajua casera?

Preparar llajua en casa es bastante sencillo y se necesitan pocos ingredientes:

2 tomates maduros

1 ají locoto (o similar si no se consigue)

1 cebolla verde

Sal a gusto

Chorrito de agua opcional

Una salsa ideal para colocar en el asado.

La preparación:

Lavar y cortar los tomates y el ají en trozos grandes. Picar la parte verde de la cebolla. Colocar todos los ingredientes en una licuadora, procesadora o mortero. Triturar hasta obtener una pasta homogénea y espesa. Ajustar la sal y el nivel de picante al gusto.

Un consejo a tener en cuenta es que hay que usarla de inmediato o dejarla reposar unos minutos para integrar los sabores.

Con esta receta, la llajua se convierte en un acompañamiento fresco, ligero y picante, ideal para cualquier corte de carne y un toque del auténtico norte argentino en cada asado.