La mejor forma de potenciar el sabor del asado: el secreto del norte argentino para condimentar la carne

Originaria de Bolivia pero adoptada en Salta, Jujuy y Tucumán, se convirtió en el acompañamiento ideal para la carne a la parrilla y suma un toque auténtico del norte argentino al asado.

viernes, 2 de enero de 2026, 23:40
El asado y una forma diferente de condimentar la carne.
El asado y una forma diferente de condimentar la carne. Foto: Unsplash.

El asado esconde un sinfín de secretos sobre cómo prepararlo, con qué condimentarlo, y demás cuestiones, y en ese sentido, aunque el chimichurri y la salsa criolla son los acompañamientos ideales, el noroeste de nuestro país hay una alternativa que sorprende por su picor y frescura: la llajua.

Es originaria de Bolivia, esta salsa se popularizó en provincias como Salta, Jujuy y Tucumán.

Principalmente, aporta un toque distintivo a la carne a la parrilla. Y es que su combinación de tomate, ají locoto y cebolla verde ofrece un equilibrio perfecto entre picante, acidez y frescura, potenciando el sabor ahumado de los cortes.

Asado, aumento de precios
Distintas formas de condimentar un asado.

La llajua: la salsa ideal para el asado

No solo agrega un picante natural, también cumple varias funciones que mejoran la experiencia de comer carne a la parrilla. Por ejemplo, algunas de ellas son:

  • Realza el sabor: intensifica los cortes grasos sin opacarlos.
  • Equilibra la grasa: la acidez del tomate y la frescura de la cebolla limpian el paladar.
  • Potencia el ahumado: el contraste entre los ingredientes crudos y la carne intensifica los aromas.
  • Evita la saturación: permite disfrutar de varias porciones sin que el asado se vuelva pesado.
  • Ligera y refrescante: ideal para climas cálidos del norte argentino.
  • Rápida de preparar: lista en minutos, se convierte en un acompañamiento práctico y versátil.

¿Cómo preparar llajua casera?

Preparar llajua en casa es bastante sencillo y se necesitan pocos ingredientes:

  • 2 tomates maduros
  • 1 ají locoto (o similar si no se consigue)
  • 1 cebolla verde
  • Sal a gusto
  • Chorrito de agua opcional
Una salsa ideal para colocar en el asado.

La preparación:

Lavar y cortar los tomates y el ají en trozos grandes. Picar la parte verde de la cebolla. Colocar todos los ingredientes en una licuadora, procesadora o mortero. Triturar hasta obtener una pasta homogénea y espesa. Ajustar la sal y el nivel de picante al gusto.

Un consejo a tener en cuenta es que hay que usarla de inmediato o dejarla reposar unos minutos para integrar los sabores.

Con esta receta, la llajua se convierte en un acompañamiento fresco, ligero y picante, ideal para cualquier corte de carne y un toque del auténtico norte argentino en cada asado.