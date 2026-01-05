Vacaciones de verano 2026: ¿qué significan los colores de las banderas en la playa?

Las señales de seguridad en la playa alertan sobre el estado del mar y los riesgos del día. Saber el significado cada color puede evitar emergencias en verano.

Guardavidas. Foto: Unsplash

Comenzó la temporada de verano 2026 y muchas personas deciden ir a vacacionar a la playa. Para tener una estadía segura y evitar posibles accidentes, es fundamental tomar ciertas precauciones. En este contexto, es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones para entender el código de las banderas.

A través de las banderas, los guardavidas informan a los turistas sobre las condiciones del mar y lo riesgoso o no del ingreso al agua. Sin embargo, existe una duda muy común entre las personas: qué significa cada color.

¿Cuál es el significado de las banderas en la playa?

A continuación, un listado con el significado de cada bandera:

Roja : prohibición de baño

Roja con negro: mar peligroso

Amarilla con negro: mar dudoso

Celeste : mar calmo o bueno

Negra : evacuación de la playa por posible tormenta eléctrica

Blanca: niño perdido

Para saber qué bandera poner, los guardavidas toman tres o cuatro veces al día el riesgo del mar.

Guardavidas en la playa de Mar del Plata

Durante la mañana, el mediodía y media tarde se toma un registro específico que actualiza este código.

Los puestos suelen colocarse cada 100 metros, salvo en zonas puntuales en donde se restringe la posibilidad de sumergirse al agua por diversos motivos. En muchas ocasiones puede verse más de una bandera, todo va a depender de la densidad de personas que se encuentran en la playa.

Guardavidas, costa atlántica

Recomendaciones de seguridad y prevención

De acuerdo con la Municipalidad de la Costa Atlántica, las autoridades costeras y los guardavidas insisten en seguir ciertas pautas para minimizar los riesgos durante la estadía en la playa: